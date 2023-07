Autor „Bagna”: Ten człowiek zostanie skazany, dla mnie to sprawa honoru

Wiem, że sprawiedliwość zwycięży, a ten człowiek zostanie skazany. Obiecuję to przede wszystkim ofiarom – powiedział w debacie po filmie „Bagno” jego autor Mariusz Zielke.

– Dla mnie temat Krzysztofa S. przestał być sprawą dziennikarską czy pisarską. To kwestia honoru. Odpowiedzialność poniesie nie tylko on, ale także osoby, które o tym wszystkim wiedziały i nic w tej sprawie nie zrobiły – dodał Zielke.





Mariusz Zielke: Odpowiedzialność poniesie nie tylko Krzysztof S.





We wtorek wieczorem w TVP1 i TVP Info wyemitowany został dokument „Bagno” o Krzysztofie S., który w latach 1960-2017 miał wykorzystać seksualnie co najmniej 40 dzieci.





Przez lata pozostawał bezkarny. W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko współtwórcy programu muzycznego dla dzieci „Tęczowy Music Box”. 86-latkowi grozi do 12 lat więzienia.





Jak to możliwe, że przez ponad pół wieku Krzysztof S. pozostał bezkarny?





Dlaczego Krzysztof S. przez lata był bezkarny?

– S. to człowiek doskonale poukładany w świecie biznesu, kultury i polityki. Do tego nie pasował do obrazka walki z pedofilią, która miała dotyczyć tylko osoby duchowne – skomentował na antenie TVP Info Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”.





– Pedofilia w mediach, w środowisku lekarskim czy prawniczym nie interesuje ogromnej części mediów. To nie jest „hot temat” – ocenił Karol Gac z „Do Rzeczy”, przypominając film Sylwestra Latkowskiego „Nic się nie stało”.





Ten film także wyemitowała Telewizja Polska. Opowiadał o przypadkach pedofilii wśród osób showbiznesu.





Sakiewicz zauważył także, że redakcje, które odmówiły Zielkemu zajęcia się sprawą S. wcześniej pozyskały zaufanie opinii publicznej w walce pedofilią, mówiąc o takich przypadkach w Kościele.