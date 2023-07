Niedźwiedzie na Słowacji. Trafią do parlamentu?

Rosnąca populacja niedźwiedzi na Słowacji i wzrastająca liczba ataków zwierząt na ludzi stały się gorącym tematem politycznym. We wtorek sprawą zajęła się komisja rolnictwa i środowiska parlamentu i prezydent Zuzana Czaputova. Niewykluczone, że niedźwiedzie będą tematem sesji parlamentu.

Zdaniem niektórych komentatorów niedźwiedzie stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się pod koniec września. O ochronę pracowników lasów apelują związki zawodowe. Część opinii publicznej staje po stronie ekologów i apeluje o spokój dla misiów, inni domagają się wyłapania zwierząt, a nawet odstrzału objętych ścisłą ochroną ssaków.

W poniedziałek Czaputova stwierdziła, że nie uważa za słuszne „bagatelizowanie lub ignorowanie” problemu niedźwiedzi, które stają się coraz bardziej odważne. We wtorek ministrowie gabinetu Ludovita Odora przyznali, że chyba „zaspali” problem. „Niektórzy ludzie boją się z ich powodu iść do pracy, sportowcy do lasu, powoduje to problemy dla rolników i hodowców owiec” – powiedział minister środowiska Milan Chrenko.

Na posiedzeniu komisji parlamentarnej w blasku kamer i przy nadzwyczajnym zainteresowaniu dziennikarzy przewodniczący parlamentu Boris Kollar odrzucił wyliczenia ekspertów sugerujących, że na Słowacji żyje około 1300 niedźwiedzi. „Każdy specjalista powie, że mamy 3000 niedźwiedzi. Te studia są paszkwilem za duże pieniądze, próbki pochodzą tylko z niewielkich obszarów Słowacji” – mówił.

W efekcie wtorkowej awantury o niedźwiedzie Państwowa Ochrona Przyrody (instytucja, która nie ma odpowiednika w Polsce) ma stworzyć kolejną, czwartą już grupę szybkiego reagowania na wypadek pojawienia się coraz bardziej ośmielonych i niebojących się ludzi zwierząt. W zawieszeniu pozostało wezwanie kilku polityków mogące przypieczętować los niektórych z niedźwiedzi: „Strzelać!".