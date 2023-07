Strumienie świadomości z Wiertniczej. Najnowszy odcinek „Jak oni kłamią” obnaża kolejne kłamstwa TVN

Nakłady na służbę zdrowia w dwóch ostatnich latach rządów PO-PSL razem wzięte były mniejsze niż nakłady poczynione przez rząd Zjednoczonej Prawicy w 2023 roku. Minister Niedzielski poinformował także, że na służbę zdrowia zostanie przeznaczone dodatkowe 16 mld zł. Zdaniem TVN to źle i za późno. Kiedy straszenie tym, że Polacy zamarzną z powodu braku węgla lub z głodu z powodu chleba za 30 złotych, z oczywistych względów nie przyniosło skutków, nadszedł czas na straszenie... malinami, Viktorem Orbanem, ministrem Czarnkiem, referendum w sprawie relokacji itd. O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Jak oni kłamią”.

Minęło już wiele lat od chwili, w której minister finansów w rządzie Donalda Tuska Jan Rostowski wypowiedział słowa, które pozwoliły mu przetrwać w pamięci milionów Polaków: „pieniędzy nie ma i nie będzie”. A co jeśli pieniądze są? To dobra okazja, by uderzyć w tych którzy je znaleźli.





Dla „Faktów” problemem stało się ogłoszenie przez ministra zdrowia przekazanie niemal 16 mld zł dla polskich szpitali. Zdroworozsądkowo podchodząc do sprawy może stwierdzić, że jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż sakramentalna formuła Rostowskiego. Nie dla TVN. Cóż z tego, że w czasach rządów PO-PSL nie było mowy o 500 plus, 13. czy 14. emeryturze, zakupach dla wojska i wielu innych potrzebach?





Rząd Zjednoczonej Prawicy pieniądze znalazł, ale zdaniem szamanów z Wiertniczej albo zrobił to za późno, albo przeznaczył na dane cele za mało. Stosunek opozycji do szpitali i reformy służby zdrowia przedstawił już na Campusie Polska Przyszłości profesor nauk medycznych (sic!) Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu przekonywał, że w Polsce szpitali jest za dużo i przekonywał, że sposobem na poprawę służby zdrowia w Polsce jest zlikwidowanie dużej części szpitali. Stwierdził, że skoro w 5–milionowej Danii działa tylko 16 takich placówek, to w 40–milionowej Polsce wystarczyłoby 130, a obecnie jest około 1000.





Zimą Polacy mieli zamarznąć z powodu braku węgla. Nie zamarzli. Chleb – według prognoz Donalda Tuska i sprzyjających mu mediów – powinien kosztować dziś 30 zł. Nie kosztuje.





Kolejnym straszakiem dla ludzi żyjących w bańce TVN stały się... maliny. Jakie rozwiązanie problemu rolników proponuje TVN? Gospodarkę ręcznie sterowaną.





By ukazać opinię polskich rolników TVN przedstawił „obiektywne” rozmowy... z walczącymi o przetrwanie rolnikami z Agrounii. „Walka o przetrwanie” nie oznaczała jednak prawdopodobnie w ich przypadku walki o byt jako taki, ale dramatyczną próbę przekroczenia progu wyborczego, gdyż Agrounii do 5-procentowego wyniku brakuje w sondażach co najmniej 4 punktów procentowych.





Rolnicy skarżyli się w TVN, że nikt z rządu z nimi nie rozmawiał. Jak się okazuje mieli okazję rozmowy z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim , który wyjaśniał, że za problemami rolników często stoją prywatne firmy, które ich oszukują. Co więcej minister rolnictwa Robert Telus podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli przez wszystkie państwowe inspekcje firm skupujących i przetwarzających maliny ze względu na podejrzenia zmowy cenowej na rynku malin oraz powiadomił o tych podejrzeniach CBA.