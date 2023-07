Minister ds. UE: Mamy nadzieję, że w 2023 r. otwarte zostaną negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią

Mamy nadzieję, że do końca roku otwarte zostaną negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią; w głęboko rozumianym interesie Polski jest to, by Unia Europejska powiększała się – powiedział we wtorek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Minister ds. UE w poniedziałek i wtorek przebywał w Skopje, gdzie wspólnie ze swoimi odpowiedniczkami z państw Trójkąta Weimarskiego, minister stanu ds. Europy i klimatu Anną Lührmann z Niemiec i sekretarz stanu ds. europejskich Laurence Boone z Francji, odbył konsultacje polityczne z najwyższymi przedstawicielami władz oraz sceny politycznej Macedonii Północnej.





Na wtorkowej konferencji prasowej, po powrocie ze Skopje, Szynkowski vel Sęk stwierdził, że Polska jest liderem wśród państw opowiadającym się za polityką rozszerzenia UE.





– Zaproponowaliśmy format Partnerstwa Wschodniego już szereg lat temu, później, w 2019 roku sprawowaliśmy prezydencję w tzw. procesie berlińskim skierowanym do tej drugiej odnogi rozszerzenia, czyli do sześciu krajów Bałkanów Zachodnich. Krótko po naszej prezydencji, w marcu 2020 roku podjęto decyzję o otwarciu negocjacji z Macedonią Północną i Albanią, ale później coś się zacięło w tym procesie – powiedział minister ds. UE.





Dystans części państw UE wobec polityki rozszerzenia





Wskazywał, że wówczas część państw UE zdystansowało się wobec polityki rozszerzenia. Jak mówił, wiele zmieniło się po rozpoczęciu rosyjskiej napaści na Ukrainę w lutym ub. roku. Wtedy – jak mówił minister – prezydent Andrzej Duda jako pierwszy europejski lider powiedział, że Ukraina powinna uzyskać status kandydata do UE.

– W tej chwili toczą się dyskusje na temat otwarcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, mamy nadzieję, że do końca roku te negocjacje zostaną otwarte – powiedział Szynkowski vel Sęk.





Podkreślał, że najważniejsi polscy politycy na czele z prezydentem i premierem, podejmują szereg inicjatyw w celu zachęcenia innych państw i instytucji europejskich do efektywniejszego zaangażowanie się w politykę rozszerzenia.





W tym kontekście mówił, że w ostatnim miesiącach bardzo aktywnie wykorzystywany do promowania polityki rozszerzenia jest format Trójkąta Weimarskiego. – W głęboko rozumianym interesie Polski leży to, żeby UE powiększała się, była silniejsza, a ta strefa bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego była szersza – podkreślił Szynkowski vel Sęk.

Według niego, m.in. dzięki spotkaniom organizowanym w Polsce, w Kórniku pod Poznaniem, w formacie Trójkąta Weimarskiego i Ukrainy, Francja coraz mocnej włącza się w proces wspierania polityki rozszerzenia UE. Dodał, że to właśnie wtedy zapadła decyzja, by kolejne spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego odbyło się w Macedonii Północnej.





Ważny sygnał





Szynkowski vel Sęk powiedział, że ta wizyta ministrów z Polski, Francji i Niemiec była ważnym sygnałem wsparcia dla Macedonii Północnej i jej aspiracji członkostwa w UE. Poinformował, że w Skopje odbyły się spotkania m.in. z prezydentem Republiki Macedonii Północnej Stevo Pendarovskim, premierem Dimitarem Kovacevskim oraz z liderami partii politycznych.





Dodał, że na jesień planowane jest kolejne spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego i ministrowie ds. UE Polski, Francji i Niemiec chcieliby odwiedzić Kijów.