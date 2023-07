Nowe centrum telewizyjne na Wierzbnie. Przeprowadzka za miasto, eksperymenty i tajemnicze zakupy

Dla niektórych to była przeprowadzka poza miasto, opodal pasły się krowy – wspominają ówcześni pracownicy Telewizji Polskiej, opowiadając o otwarciu nowego centrum telewizyjnego przy ulicy Woronicza w Warszawie. W 1969 r. telewizja zyskała nową siedzibę i nowoczesny kompleks.

W latach 50. rozwój telewizji w Polsce nabierał tempa. Kiedy w 1956 r. otwierano Warszawski Ośrodek Telewizyjny, przygotowywano już 100 godzin programów miesięcznie. Ale machina szybko się rozkręcała.





Ośrodek przy placu Powstańców z dwoma studiami pękał w szwach. Niewielkie studio na pierwszym piętrze Pałacu Kultury i tzw. spikerka usytuowana na poziomie piątym, gdzie mieści się jedynie mały stolik, przy którym siedzi spiker, i dwie kamery, to już stanowczo zbyt mało, by zaspokoić oczekiwania użytkowników 10 tys. telewizorów.





W 1964 r. zapada decyzja o budowie nowej placówki na Wierzbnie. Prace rozpoczęto od zaplecza. Przygotowano warsztaty scenograficzne, pracownie fotograficzne, magazyny dekoracji i archiwum. Na miejscu były hale do produkcji filmów fabularnych, garderoby, sale nagrań, miejsce na postprodukcję obrazu, garderoby, stolarnia, warsztaty mechaniczne i inne potrzebne elementy zaplecza, a także kompleks biurowy.





Podkreślano, że nie tylko parametry techniczne liczyły się w tym przypadku, ale także precyzja prac budowlanych. Na stropie największego – 5 studia zainstalowano 700 reflektorów. W sumie studiów było właśnie pięć.





Przeprowadzka poza miasto

W 1968 r. roboty wciąż trwały, ale przeprowadzka ruszyła. Inauguracja nowego studia odbyła się bez pompy. Podobno, by żeby nie zapeszyć. Był to program dla młodzieży.

Przed koncertem inauguracyjnym władze nadały odznaczenia (fot. TVP)

Mgr inż. Wanda Siwicka, pierwsza w Polsce operatorka kamery, członkini ekipy naukowej, która stworzyła polską telewizję, wspominała, że pracownicy, którzy musieli przenieść się na Woronicza, wcale nie byli zachwyceni. W tamtym czasie tereny te uważano za peryferie miasta. Drogę do pracy na Wierzbno traktowano, jako wyprawę. Obok nowego kompleksu pasły się krowy.





Hubert Waliszewski, operator filmowy związany z Telewizją Polską od 1957 r., wspomina w rozmowie z portalem tvp.info, że przenosiny organizowano pomału, partiami. Najpierw zlikwidowano najmniejsze studio telewizyjne, czyli to w sali warszawskiej PKiN, gdzie dotąd przygotowywano mniej wymagające programy: teleturnieje i inscenizacje teatralne dla dzieci.





Największe studio nr 5 na Woronicza miało powierzchnię 520 m. kw. Miało pomieszczenia dla obsługi. Realizator obserwował sytuację podczas nagrania przez szybę i mógł instruować na bieżąco operatora kamery.





Jak wspomina Hubert Waliszewski dość spory kłopot początkowo przysparzała praca z mikrofonem, który był prowadzony przez mikrofoniarza od aktora do aktora. Zamontowane pod stropem oświetlenie sprawiało, że mikrofon rzucał cień, który bardzo źle wyglądał na nagraniu.

Nielegalne zakupy sprzętu

W lipcu 1969 r. nowe centrum telewizyjne na Wierzbnie przy ul. Woronicza 17 działało już oficjalnie. Otwarcie zorganizowano 18 lipca. Najbardziej zasłużeni budowniczy otrzymali odznaczenia od prezesa radiokomitetu.

Przygotowania do uruchomienia, zakładanie instalacji, montaż urządzeń 1969 (fot. TVP)

Telewizja w tamtym okresie wciąż była czarno-biała. Ale nie ustawano w pracach nad kolorowym obrazem. Zdarzało się, że inżynierowie uciekali się do nietypowych metod, by nie ustawać w rozwoju.





Inż. Ryszard Wolff w jednym z programów TVP opowiedział, że aby zapisywać kolorowe obrazy, przez Jugosławię nielegalnie kupiono dwa amerykańskie magnetowidy. Zostały zainstalowane w pomieszczeniu pilnowanym przez wartowników.





Aby wejść do środka trzeba było znaleźć się na liście upoważnionych. Oficjalnie magnetowidy nazywano klimatyzatorami, aby ukryć fakt, że to nielegalne amerykański sprzęt.





Hubert Waliszewski wspomina, że początkowo eksperymentalne prace na kolorowym obrazem prowadzono przy użyciu trzech kamer. Trzeba było wszystkiego uczyć się od podstaw. Problemy nastręczało na przykład oświetlenie: na ekranie źle wyglądały duże białe powierzchnie. Trzeba było się więc ich wystrzegać.

Twórca i tworzywo





Xymena Zaniewska, która przez wiele lat była główną scenograf Telewizji Polskiej, eksperymentowała z różnymi materiałami i fakturami, bo nie wszystkie dobrze wyglądały w kamerze. Niektóre faktury czy wzory powodowały niepożądane bliki i inne niekorzystne efekty.

Waliszewski wskazuje, że telewizja w owym czasie często była krytykowana przez filmowców za sposób oświetlenia planu. Wiązało się to z faktem, że lampy zawieszone były pod stropem po to by po podłodze swobodnie mogły poruszać się kamery.





Operator wspomina, że niechęć do telewizji wśród twórców filmowych przełamał Andrzej Munk. Zdecydował się zrobić film „Pasażerka" na podstawie słuchowiska i widowiska telewizyjnego, które bardzo spodobało się widzom. Jednak nie było mu dane dokończyć dzieło. Zginał w wypadku samochodowym.







Na początku lat 70. program telewizyjny obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Pierwszy program w kolorze nadano w marcu 1971 r.. Początkowo takie transmisje nadawane były raz w tygodniu.

Kompleks przy Woronicza zagrał w wielu filmach, m. in. w „Człowieku z marmuru”, „Najważniejszym dniu życia” czy „Czterdziestolatku”.





Na bosaka pomiędzy studiami





Nowy kompleks przy Woronicza otworzył ważny rozdział w historii Telewizji Polskiej. Do lamusa odeszły prowizoryczne rozwiązania z lat 60., które w jednym z wywiadów wspominała Edyta Wojtczak.W tamtym czasie wszystkie programy były zapowiadane dwukrotnie.

Ośrodek przy Woronicza w Warszawie otwarcie i koncert inauguracyjny 1969 (fot. TVP)

– Najpierw mówiliśmy, co widzowie zobaczą, a potem, co przed chwilą mieli okazję oglądać. Wymienialiśmy autorów i wykonawców – wspominała.





Przypomniała, że z powodów technicznych praktykowano, że program zapowiadany był ze studia na placu Powstańców a kolejna zapowiedź emitowana była ze studia w Pałacu Kultury. To wymagało od spikera szybkiego przemieszczenia się.





Wojtczak wspomniała „zapowiedź z przodu”, którą emitowano z piątego piętra Pałacu Kultury. Potem miała 25 minut, aby się przenieść do studia na Plac Powstańców. Pech chciał, że na zewnątrz lało jak z cebra.





Żeby nie zniszczyć butów, poszła na boso. Choć zdążyła na czas, podczas emisji pokazano ją w kadrze do pasa, by nie było widać przemoczonych ubrań.

Przepraszamy za usterki





Problemy techniczne nie były rzadkością. Wtedy dość często widzowie oglądali planszę „Przepraszamy za usterki”, na którą była skierowana jedna z kamer. Program szedł na żywo, więc wszelkie niezaplanowane sytuacje niezaplanowane również się działy na oczach widzów.

Przygotowania do uruchomienia kompleksu (fot. TVP)

Jeśli aktor zapomniał kwestii, widzowie mogli usłyszeć podpowiedzi suflerek. A kiedy Andrzejowi Zalewskiemu wypadła kartka, z której czytał program, widzowie na chwilę stracili go z wizji, bo spiker musiał się po nią schylić.







Telewizja w tamtym czasie dysponowała jednym studiem w Pałacu Kultury i dwoma na placu Powstańców. Największe z nich miało powierzchnię 220 m kw. I mieściło się w dawnej sali przedwojennego banku.





Transmisja z sali operacyjnej





Ofertę wzbogacił wóz transmisyjny kupiony od Anglików, dzięki któremu można było przygotowywać relacje z imprez sportowych na Stadionie Dziesięciolecia czy transmisję na żywo z sali operacyjnej. Hubert Waliszewski opowiada, że pokazano takie dwie.





Jedna dotyczyła wyrostka robaczkowego, drugą przeprowadzano na mózgu. Po niej pojawiły się głosy niezadowolenia widzów, którzy źle odebrali widok wnętrza ludzkiego ciała. – Zaniechano więc tego typu relacji – wyjaśnia Waliszewski.





W Doświadczalnym Ośrodku Telewizyjnym ukształtował się regularny program. W poniedziałki nadawano Teatr Telewizji, w czwartki – Teatr Sensacji „Kobra”, jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych. Właśnie wtedy narodził się Hans Kloss.





Jaki był pierwszy polski serial telewizyjny?





Po sukcesie widowiska o jego przygodach, odpowiadając na zapotrzebowanie widzów zdecydowano się nakręcić film w odcinkach. – „Stawka większa niż życie” była pierwszym polskim serialem telewizyjnym – wspomina z dumą Siwicka.





Dopiero w 1958 r. rozpoczęto nagrywanie programów na taśmę filmową 16 mm. Dzięki temu można było je odtwarzać w dowolnym czasie i archiwizować.