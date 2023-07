Kaczyński w PE: Wydarzenia w Gruzji 15 lat temu to pierwszy akt agresji nowej, pokomunistycznej Rosji

Wydarzenia w Gruzji sprzed 15 lat były pierwszym aktem agresji nowej, pokomunistycznej Rosji – mówił we wtorek w nagraniu wideo odtworzonym na konferencji pt. „Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, następnie... Bezpieczeństwo Europy 15 lat po rosyjskiej inwazji na Gruzję” w Brukseli wicepremier RP Jarosław Kaczyński. Konferencję w Parlamencie Europejskim zorganizowała europosłanka PiS Anna Fotyga.

– Już niedługo 15. rocznica dramatycznych wydarzeń w Gruzji, w Tbilisi. Wydarzeń, które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa i niepodległości Gruzji, stwarzały zagrożenie dla Europy, a może nawet i dla całego świata – mówił Jarosław Kaczyński.





– Był to pierwszy akt agresji tej nowej, pokomunistycznej Rosji; agresji wprost, przy pomocy sił zbrojnych, na niepodległe państwo. I przyszła reakcja. Reakcja ze strony różnych państw. Ale ja chciałem powiedzieć kilka słów o reakcji, która przyszła z Polski. Mój śp. brat Lech Kaczyński, ówczesny prezydent Polski, podjął decyzję, że nie będzie się ograniczał do oświadczeń i podejmie akcję. Akcję polegającą na wspólnej wyprawie prezydentów Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii do Tbilisi (Łotwę w zastępstwie prezydenta reprezentował premier – przyp. red.). Chodziło o zademonstrowanie pełnej lojalności, o zademonstrowanie tego, że prezydenci tych państw nie obawiają się Rosji, że gotowi są zaryzykować nawet własnym życiem, by tej inwazji się przeciwstawić – mówił lider Prawa i Sprawiedliwości.





Opór rządu Tuska pomógł przełamać prezydent USA





– Były, nie ma co ukrywać, opory w Polsce. Opory ze strony ówczesnego rządu. Nie chciano nawet prezydentowi udostępnić samolotu, chociaż do takiego samolotu miał oczywiste prawo. Ale tu zdecydowała postawa prezydenta [Gerge'a W.] Busha, który był gotów dostarczyć samolot amerykański. To zmieniło postawę rządu i rozpoczęła się operacja – wspominał Jarosław Kaczyński.

– Przy dobrej woli i pomocy prezydenta [Azerbejdżanu Ilhama] Alijewa bardzo szybko delegacja przedostała się do Gruzji. Tam doszło do słynnego wiecu na placu w centrum Tbilisi i do przemówienia, w trakcie którego mój brat sformułował znane dziś w Europie, a być może znane także w świecie słowa, że najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem być może państwa bałtyckie, a potem być może i czas na Polskę. I ta przepowiednia niestety się sprawdziła – ubolewał wicepremier Kaczyński.

Przypomniał, że wojna na Ukrainie trwa już ponad pięćset dni.





Sensem polityki Lecha Kaczyńskiego była gotowość do przeciwstawienia się Rosji





– Ukraina dzielnie się broni. I to jest potwierdzenie tej diagnozy i potwierdzanie całej polityki. Polityki, której sensem była gotowość do przeciwstawienia się Rosji, odrzucenie złudzeń co do tego państwa. Odrzucenie złudzenia, że ono się zmieniło i przestało być państwem imperialistycznym. Dziś to złudzenie jest coraz szerzej – chociaż nie przez wszystkich jeszcze do końca – odrzucane. I trzeba wyciągać wnioski, które mają praktyczny charakter. Te wnioski, choć być może zbyt wolno i nie do końca zdecydowanie, ale jednak są wyciągane i to jest ta wielka zmiana. Wielka zmiana, której symbolicznym początkiem były właśnie te wydarzenia i to przemówienie – podsumował Jarosław Kaczyński.





