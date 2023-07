Tusk obroni Polskę przed nielegalną migracją? „To jest po prostu człowiek nieodpowiedzialny” [SONDA]

Reporterzy portalu tvp.info spytali mieszkańców Warszawy, jak oceniają wiarygodność deklaracji Donalda Tuska w sprawie nielegalnej migracji. Wiele spośród napotkanych osób – także wyborców PO – nie ma złudzeń, że chodzi jedynie o wygraną w wyborach.

– Myślę, że to jest przekłamanie. Jego rządy też były kłamstwem – stwierdziła jedna z pytanych pań. – To jest oszust, którego nie można brać poważnie – powiedział inny mieszkaniec Warszawy. Zdaniem kolejnej respondentki Tusk „kręci” i „sam nie wie, co mówi”.





Jedna z zapytanych osób nie czekała, aż dziennikarz dokończy pytanie, lecz od razu stwierdziła, że bardzo dobrze ocenia deklarację Donalda Tuska. Gdy usłyszała całą treść pytania, stwierdziła, że Tusk „nie ochroni Polski przed nielegalną migracją”. – Niech wchodzą, niech wchodzą – powiedziała o nielegalnych uchodźcach.





– Niestety, jestem zwolenniczką pana Tuska, więc nic panu nie powiem – powiedziała inna respondentka.





W zdecydowanych słowach wypowiedział się mężczyzna, który nazwał zapewnienia Donalda Tuska „głupotami”. – Według mnie to jest po prostu człowiek nieodpowiedzialny – stwierdził.





„To są tylko i wyłącznie rozgrywki. On chce wygrać wybory”





– On teraz jest przed wyborami i robi wszystko, żeby jak największe wyniki dostać w sondażach – mówił młody mężczyzna. – I bardzo dobrze, bo PiS używa bezwzględnych argumentów (...) i Tusk po prostu widzi, że nie ma innej możliwości niż grać w podobny sposób. Elektorat mu to wybaczy – stwierdził.





– Nie wierzę w to. Tyle razy oszukał Polskę, po prostu nie wierzę. (...) To są tylko i wyłącznie rozgrywki. On chce wygrać wybory – podkreśliła inna respondentka.