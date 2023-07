Przestępczość na drogach. Informujemy o nowych przepisach

W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami na polskich drogach portal tvp.info zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z zapytaniem, w jaki sposób chronione jest bezpieczeństwo Polaków. „Ochrona bezpieczeństwa na drogach i zwalczanie groźnych zachowań nieodpowiedzialnych kierowców, to cel który Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje, zaostrzając kary dla przestępców drogowych” – czytamy w oświadczeniu resortu sprawiedliwości.

„Przygotowana w ministerstwie gruntowna reforma Kodeksu karnego została uchwalona przez Sejm 7 lipca 2022 roku i nowe regulacje wejdą w życie 1 października 2023 roku” – czytamy. Jak podkreślono „ważne miejsce wśród nich zajmują przepisy zaostrzające kary dla pijanych kierowców”.





Ministerstwo przypomniało, że „w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku zatrzymano aż 20 631 pijanych kierowców”.





„Aż 228 nietrzeźwych osób wyjeżdżało każdego dnia na drogi”





Jak wyjaśniono, „to wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Statystycznie aż 228 nietrzeźwych osób wyjeżdżało więc każdego dnia na drogi”. „Dziś za prowadzenie pojazdu po raz kolejny pod wpływem alkoholu można otrzymać nawet tak niską karę jak grzywna lub ograniczenie wolności” – czytamy. Resort sprawiedliwości doprowadził do zmian w Kodeksie karnym, dzięki którym będzie to wykluczone.





„Recydywiści za samo prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu będą mogli spodziewać się kary do 3 lat więzienia. Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub odurzonego narkotykami, sądy będą mogły orzec karę od 5 do 16 lat. Jeśli następstwem takiego wypadku będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy będzie grozić kara od 3 do 16 lat więzienia” – napisało MS. „Dziś grozi za to od 2 do 12 lat” – wyjaśniono.

Resort podkreśla, że „nie będzie też tolerancji dla osób, które poprzez ucieczkę chcą uniknąć odpowiedzialności”. „Takie same kary orzekane będą w przypadku kierowców, którzy z miejsca wypadków zbiegli, by nie poddać się badaniu zawartości alkoholu we krwi” – czytamy. MS zaznacza, że „wzrośnie również maksymalny wymiar kary, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci. Nietrzeźwemu sprawcy takiego wypadku będzie grozić do 16 lat pozbawienia wolności, podczas gdy obecnie górny pułap wynosi 12 lat”.





„Nowe przepisy położą też kres próbom uniknięcia odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Kierowcy coraz częściej tłumaczą się bowiem, że pili alkohol po wypadku, ponieważ byli zdenerwowani. Nie będą już bezkarni. Nowe przepisy zakładają bowiem identyczne sankcje dla prowadzącego pojazd, który pił alkohol po wypadku, a przed zbadaniem przez policję” – czytamy.





Konfiskata aut nietrzeźwym kierowcom





Jak przypomniano, „na mocy przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian ustawowych wprowadzono nową instytucję – konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom”. „Już od 24 marca 2024 roku każdy nietrzeźwy kierowca, w którego krwi wykryje się przynajmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, straci samochód” – podkreślono.





„W przypadku recydywistów dolna granica stężenia alkoholu we krwi wyniesie 0,5 promila” – czytamy . Resort sprawiedliwości wyjaśnia, że „nie będzie miało znaczenia to, czy w wyniku jazdy po pijanemu kierowca spowodował wypadek drogowy”.





Jak zaznaczono, „procedura będzie prosta – policja tymczasowo zajmie jego auto na okres do 7 dni. Następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia. Sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu. Sędzia będzie mógł podjąć decyzję o odstąpieniu od orzeczenia przepadku tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami”.





„Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których kierowca zostanie zatrzymany, będąc pod wpływem alkoholu, jednak nie spowoduje wypadku drogowego. W sytuacji, gdy dany samochód nie jest wyłączną własnością kierowcy, ale jest przez niego użytkowany sąd orzeknie przepadek równowartości wartości pojazdu sprzed wypadku. Taką możliwość sędzia będzie miał np. w przypadkach korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu, użyczenia lub w ramach współwłasności” – czytamy.