Bargiel rozpoczął atak szczytowy na Gaszerbrum II [ZDJĘCIA]

We wtorek około godz. 4 lokalnego pakistańskiego (ok. godz. 1 czasu polskiego) himalaista Andrzej Bargiel rozpoczął atak szczytowy na Gaszerbrum II (8035 m n.p.m.). Około godz. 11.30 dotarł do obozu 2. na odpoczynek – podało w komunikacie biuro prasowe Bargiela.

Według planów himalaista ma dalej wyruszyć w trasę około godz. 22 lokalnego czasu (około godz.19 czasu polskiego), „kontynuując atak szczytowy”. Na szczyt Gaszerbrum II ma dotrzeć już w środę.

W sobotę Andrzej Bargiel i Janusz Gołąb „wrócili do bazy po tym, jak udało im się dotrzeć na wysokość 7200 m na Gaszerbrumie II”. „Podczas wyjścia aklimatyzacyjnego, na które wyruszyli 13 lipca, spędzili dwie noce wyżej w górach – w Camp 1 i Camp 2. Z Camp 2 do Camp 1 częściowo i dalej częściowo z Camp 1 do bazy Andrzej zjechał na nartach. Ostatnie dwa dni Andrzej i Janusz spędzili na odpoczynku w bazie” – napisano w komunikacie.

Najnowsza wyprawa Bargiela rozpoczęła się 30 czerwca „w ramach autorskiego projektu Hic Sunt Leones – GASHERBRUM SKI CHALLENGE”. Jak wyjaśniono, „wyprawa ma na celu eksplorację rejonu Gaszerbrumów i zdobycie dwóch ośmiotysięczników – Gaszerbrum I i Gaszerbrum II oraz zjazd z obydwu szczytów na nartach bez użycia dodatkowego tlenu z butli”.