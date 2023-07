Ojciec i syn kradli alkohol. Mogą spędzić długie lata za kratkami

„Niedaleko pada jabłko od jabłoni” – to przysłowie sprawdziło się w historii 43-latka, który wraz z 19-letnim synem ukradli kilka butelek alkoholu w jednym z mazowieckich marketów. Na razie zastosowano wobec nich dozór policyjny, ale po wyroku sądu mogą spędzić długie lata za kratkami.

Konsekwencje, które może ponieść 19-latek, są znacznie poważniejsze dlatego, że oprócz kradzieży zaatakował także pracownicę ochrony usiłującą udaremnić kradzież. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska przekazała, że kamery sklepowego monitoringu zarejestrowały, jak dwóch mężczyzn po wejściu do sklepu od razu podeszło do regałów z alkoholem. Jeden z nich brał butelki z półek, a drugi trzymał plecak, do którego pakował skradziony towar.





Jeden brał butelki z półki, drugi pakował do plecaka





– Gdy w pewnym momencie sprawcy szybko się skierowali do wyjścia, mężczyznę z plecakiem próbowała zatrzymać pracownica ochrony. Ten zaczął jej grozić i zaatakował, chcąc uderzyć pięścią – zrelacjonowała policjantka.





Mężczyźni wybiegli w końcu ze sklepu, zabierając skradziony alkohol. Funkcjonariusze rozpoznali na nagraniu z kamer dobrze im znanych dwóch mieszkańców powiatu płońskiego: 43-letniego ojca i jego 19-letniego syna. – Gdy mundurowi zapukali do drzwi ich domu, obaj od razu przyznali się, że byli w supermarkecie i ukradli w nim sześć butelek alkoholu – przekazała policjantka.





To była seria kradzieży. Straty sklepu to 2 tys. zł





Sprawcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu. Okazało się, że w tym samym sklepie na przełomie czerwca i lipca ojciec z synem dopuścili się serii innych kradzieży, a ich łupem za każdym razem padał drogi alkohol. Straty poniesione przez market to blisko 2 tys. zł.

#wieszwiecej Polub nas

43-latek usłyszał zarzuty związane z kradzieżą, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 19-latkowi za zaatakowanie pracownicy ochrony prokurator przedstawił zarzut kradzieży rozbójniczej. Przestępstwo to zagrożone jest karą nawet 10 lat więzienia. Wobec obu zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.