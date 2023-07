Minister Błaszczak w USA: istotne wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Współpraca Polski z V Korpusem armii USA jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności naszych narodów – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości przekazania obowiązków zastępcy dowódcy V Korpusu gen. Maciejowi Jabłońskiemu. – Jesteśmy dumni z tego, że polski generał jest zastępcą dowódcy V Korpusu US Army – dodał minister.

We wtorek w Forcie Knox w USA szef MON wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków zastępcy dowódcy V Korpusu Armii USA gen. Maciejowi Jabłońskiemu, dotychczas Inspektorowi Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.





– To ważna jednostka wojskowa dlatego, że z wysuniętego elementu dowództwa V Korpusu US Army w Poznaniu dowodzone są siły amerykańskie na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy dumni z tego, że polski generał jest zastępcą dowódcy V Korpusu US Army – podkreślił Błaszczak.





Ramię w ramię





Dodał, że to wydarzenie szczególne i symboliczne – mimo że w wojsku rutynowe. – Polsko-amerykańska współpraca obronna jest głęboko zakorzeniona w historii naszych narodów. Walczyliśmy ramię w ramię podczas II wojny światowej, na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie. Te bardzo bliskie więzy pomiędzy naszymi krajami zostały scementowane podczas przyłączenia Polski do NATO (...). Kolejnym kamieniem milowym w naszych relacjach był rok 2020, kiedy podpisano umowę o współpracy obronnej między Polską a USA, co utorowało drogę naszemu partnerstwu na nowy poziom – mówił szef MON.





– Obecnie zakres naszego wspólnego zaangażowania jest niespotykany w przeszłości; rozwija się w takich obszarach, jak wspólne misje i operacje, interoperacyjność sił i współpraca w zakresie uzbrojenia. Wszystkie te działania nakierowane są na jeden cel – zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności naszych narodów – oświadczył Błaszczak.

Z radością witane w Polsce





Jak podkreślił, współpraca polskich sił zbrojnych z V Korpusem jest „niezwykle ważna zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z najbardziej poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej”. – Brutalna, nieuzasadniona agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała zaburzenie otoczenia bezpieczeństwa w Europie i wymaga zdecydowanej i szybkiej odpowiedzi. Jestem dumny, że razem z USA i innymi podobnie myślącymi narodami wspieramy Ukrainę w jej walce o niepodległość – stwierdził szef MON.





– Oddziały USA i w szczególności V Korpusu są z radością witane w Polsce. Inwestujemy w infrastrukturę dla jednostek amerykańskich, aby zapewnić dla nich najlepszy możliwy pobyt. Jestem zadowolony, że Camp Kościuszko w Poznaniu stał się domem dowództwa V Korpusu, który teraz na stałe stacjonuje w Polsce. Wzmocnienie gotowości oddziałów i zdolności do podtrzymania gotowości operacyjnej powoduje odstraszanie naszych przeciwników – ocenił również Błaszczak.

Szef MON wyraził wdzięczność dla gen. Johna Kolasheskiego, dowódcy V Korpusu – za „poświęcenie w rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej i tworzeniu struktur v korpusu w Polsce”. Błaszczak podziękował także dotychczasowemu zastępcy dowódcy V Korpusu, gen. Adamowi Joksowi, który – jak podkreślił – był pierwszym Polakiem w tym kontyngencie. Pogratulował też obejmującemu obowiązki gen. Jabłońskiemu.

Gen. Jabłoński pełnił dotychczas funkcję Inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Sił Zbrojnych, a także był pełnomocnikiem szefa MON ds. wprowadzania amerykańskich czołgów Abrams do Wojska Polskiego. Formalnie zastępcą dowódcy V Korpusu zostanie z dniem 1 sierpnia.