Kierowca był tak pijany, że w alkomacie zabrakło skali. Pasażerka w szpitalu

Do dwóch lat więzienia grozi 45-latkowi, który prowadząc samochód, spowodował wypadek w pow. garwolińskim (Mazowieckie). Mężczyzna był tak pijany, że w alkomacie zabrakło skali. W wyniku zdarzenia 45-letnia pasażerka trafiła z obrażeniami ciała do szpitala – poinformowała we wtorek miejscowa policja.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner przekazała, że do zdarzenia doszło w niedzielę w Oronnem. Pojazdem podróżowały trzy osoby. W pewnym momencie 45-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, uderzył w drzewo i dachował.





Badanie trzeźwości wykazało, że mieszkaniec powiatu garwolińskiego miał w organizmie tak dużą ilość alkoholu, że skala w urządzeniu okazała się niewystarczająca – czyli ponad 4 promile. – Dokładne stężenie alkoholu będzie znane po przeprowadzeniu analizy pobranej krwi – zaznaczyła podkom. Pychner.

45-latek trafił do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Odpowie też za kierowanie pomimo braku uprawnień. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.