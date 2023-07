Charon – kolejny antycyklon niesie jeszcze gorsze upały niż Cerber. W Polsce od niedzieli

Odpoczynek od upałów nie potrwa długo. Synoptycy prognozują, że już pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a temperatury sięgną nawet 35 stopni Celsjusza. Jeszcze gorzej ma być na południu Europy, gdzie termometry mogą pokazać 47 stopni. Wszystkiemu winny jest antycyklon Charon.

W najbliższych dniach temperatura maksymalna będzie oscylować w okolicy „zaledwie” 25–26 stopni. Jak powiedział Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znacznie wyższe wartości przewidywane są na poniedziałek.

Antycyklon Charon. W Polsce do 35 stopni Celsjusza





– W niedzielę spodziewamy się napływu cieplejszego powietrza i tego dnia temperatura może osiągnąć 30–31 stopni. Poniedziałek zapowiada się jeszcze cieplejszy, z temperaturą do 34–35 stopni – mówił Kamil Walczak.

W poniedziałek upalne powietrze ma objąć prawie cały kraj.

Obecny antycyklon, nazwany Charon, podobnie jak poprzedni Cerber, przynosi też tropikalne noce, gdy temperatury nie opadają poniżej 24 stopni. Szczególnie trudna sytuacja zapowiada się na południu Europy.

Rzym – „Piekielne Miasto”

Nie Wieczne Miasto, ale Piekielne – tak włoska i zagraniczna prasa pisze w tych dniach o Rzymie, w którym od wielu dni panują rekordowe i stale rosnące temperatury. Mają one sięgnąć 43 stopni Celsjusza. We Włoszech rozpoczyna się kulminacyjna fala upałów, która może przynieść do 47 stopni na Sardynii.

