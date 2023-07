Słynny sweter księżnej Diany trafi na aukcję. Może być wart krocie

Czerwony sweter z motywem czarnej owcy, którego właścicielką była księżna Diana, będzie główną atrakcją ruszającej 31 sierpnia aukcji Fashion Icons organizowanej przez dom aukcyjny Sotheby's. Choć Lady Di słynęła z eleganckich kreacji, to właśnie ten niepozorny element garderoby stał się jednym z najlepiej zapamiętanych strojów, które nosiła. Zdaniem ekspertów może zostać wylicytowany nawet za 80 tys. dol.

Czerwony sweter ozdobiony białymi owcami i jedną czarną księżna Diana zaprezentowała po raz pierwszy w 1981 r. jako świeżo upieczona narzeczona ówczesnego księcia Karola. Był to jeden z pierwszych projektów, które oferowały Sally Muir i Joanna Osborne, założycielki firmy Warm & Wonderful.





Jak opisuje na swojej stronie dom aukcyjny Sotheby's, jakiś czas później Muir i Osborne otrzymały przesyłkę z Pałacu Buckingham z listem. Wyjaśniano w nim, że księżna uszkodziła swój ukochany sweter i prosi o jego wymianę lub naprawę.





Stary sweter księżnej na strychu





Projektantki były przekonane, że sweter naprawiono i odesłano księżnej. Jednak w marcu tego roku na strychu pracowni Osborne odkryła pudełko z owym uszkodzonym ubraniem. Jak się okazuje, Dianie wysłano nowy sweter, a ten uszkodzony schowano.





Po dokładnej analizie i weryfikacji wykonanej przez ekspertów domu aukcyjnego stwierdzono, że zalegający na strychu przez ponad 40 lat strój jest tym samym, który Diana miała na sobie w 1981 r.





Sweter, wraz z dołączoną korespondencją, trafi na aukcję internetową 31 sierpnia. Licytujący będą mogli składać oferty do 14 września.

Ci, którzy nie zamierzają brać udziału w licytacji, i tak będą mogli przyjrzeć się znalezisku z bliska. Od 7 do 13 września sweter z czarną owcą będzie prezentowany na wystawie w nowojorskiej siedzibie firmy Sotheby's.





Licytowany sweter stał się kultowy dzięki mediom, które po latach doszukały się w nim symbolicznego przekazu. Jedni sugerowali, że wkładając strój z jedną czarną owcą, w stadzie białych Diana dała wszystkim do zrozumienia, że nie do końca pasuje do brytyjskiej rodziny królewskiej. Inni odczytywali ten motyw jako wyraz jej poczucia wyobcowania.





Los Diany i jej tragiczna śmierć sprawiły, że te interpretacje zyskały wymiar symboliczny, a sweter stał się kultowy. Na tyle, że w 2021 r. ten sam model powrócił do sprzedaży. W sklepie internetowym marki Warm & Wonderful można go kupić do dziś za nieco ponad tysiąc złotych.