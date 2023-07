Premier w Brukseli: Będziemy wspierać polski eksport do Ameryki Łacińskiej

Będziemy wspierać polski eksport i ekspansję polskiego kapitału, polskich przedsiębiorców do Ameryki Łacińskiej – powiedział we wtorek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Wziął on udział w odbywającym się w Brukseli szczycie UE-Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Według komunikatu CIR spotkanie UE-CELAC miało być poświęcone w szczególności współpracy na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Sukces polskich przedsiębiorców

Szef polskiego rządu przekazał, że jednym z głównych tematów szczytu były kwestie gospodarcze. – Nam chodzi przede wszystkim o ochronę polskiego rolnika, polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki. Coraz więcej firm eksportuje do krajów Ameryki Łacińskiej, to jest wielki sukces polskich przedsiębiorców. Bardzo się z tego cieszymy – zaznaczył Morawiecki.

Wskazał, że polskim przedsiębiorcom w eksporcie pomagają: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, kredyty eksportowe oraz Polski Fundusz Rozwoju. – Będziemy wspierać polski eksport i ekspansję polskiego kapitału, polskich przedsiębiorców do Ameryki Łacińskiej – zadeklarował Morawiecki.

– W rozmowach kuluarowych zostaliśmy zachęceni przez naszych partnerów z wielu krajów – w tym także oczywiście Kolumbia i Argentyna, ale również Brazylia, kraje Ameryki Środkowej – do wejścia polskich przedsiębiorców na rynek Ameryki Łacińskiej – poinformował premier.

Dodał, że z polskiej perspektywy to ważne, „aby warunki gospodarowania, handlowania były równe; żeby przede wszystkim chronić polskie rolnictwo, polskich przetwórców rolnych”

Współpraca handlowa z Ameryką Łacińską

– Bardzo ważne jest także to, aby tworzyć wspólne unijne i z Ameryką Łacińską warunki handlowe, które będą chroniły całe europejskie rolnictwo – wskazał szef polskiego rządu.

– Nam oczywiście zależy na polskich rolnikach, na polskich przedsiębiorcach i muszę powiedzieć, że to się tutaj udało, że nasi partnerzy z Ameryki Łacińskiej zdali sobie sprawę z tego, że pchanie polityki w zakresie wolnego handlu bez uwzględnienia interesów naszych wytwórców, przede wszystkim sektora rolnego nie będzie możliwe – powiedział Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej w Brukseli premier odpowiedział też na pytanie korespondentki Telewizji Polskiej, nawiązujące do spotkań bilateralnych z liderami Argentyny i Kolumbii. Morawiecki przyznał, że zapraszał liderów z krajów Ameryki Południowej do Polski.

Ameryka Południowa zainteresowana polskim rynkiem

– Zapraszałem oczywiście naszych partnerów z Ameryki Łacińskiej do odwiedzenia Polski. Biznes latynoamerykański jest coraz bardziej zainteresowany inwestowaniem w Europie – nie w tych najdroższych krajach Europy Zachodniej, ale właśnie w Europie Środkowej i Polska cieszy się coraz większym zainteresowaniem – podkreślił szef rządu.

– Zachęcam polskich przedsiębiorców do tego, aby rozglądali się po tym – z punktu widzenia biznesowego – bardzo otwartym i pełnym możliwości kontynencie – zaznaczył.

– Sądzę, że ta współpraca będzie się rozwijała – dodał Morawiecki.

