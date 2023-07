Kto był na pokładzie samolotu Cessna? Nowe informacje prokuratury

To był lot szkoleniowy. W samolocie leciał pilot i dwóch pilotów kursantów – powiedziała we wtorek prokurator rejonowa w Pułtusku Jolanta Świdnicka. Odniosła się w ten sposób do katastrofy samolotu Cessna, który w poniedziałek wieczorem podczas złych warunków pogodowych rozbił się na lotnisku w Chrcynnie. Zginęło pięć osób, a osiem zostało rannych.

– Wypadek wydarzył się podczas serii lotów szkoleniowych. Na pokładzie tego statku powietrznego znajdowało się trzech pilotów – jeden pilot instruktor oraz dwóch kursantów – powiedziała we wtorek w Polsat News szefowa Prokuratury Rejonowej w Pułtusku Jolanta Świdnicka.

Wcześniej prokurator przekazała, że zgłoszenie o zdarzeniu otrzymano w poniedziałek o godz. 19.39. – Na miejsce zdarzenia przybył prokurator – zaznaczyła Świdnicka.

Oględziny biegłych

– W poniedziałek zostały rozpoczęte oględziny miejsca wypadku. Dwóch prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku z udziałem biegłego patomorfologa przeprowadziło oględziny miejsca znalezienia zwłok i oględziny zewnętrzne ciał – wyjaśniła.

– W wyniku tego wypadku zginęło pięć osób – czterech mężczyzn i jedna kobieta. Wśród ofiar jest pilot samolotu, który uczestniczył w wypadku – podała prokurator. Jak dodała, ustalono również tożsamość drugiej osoby. – Odnośnie pozostałych trzech należy przeprowadzić jeszcze identyfikacje – zaznaczyła.

Prok. Jolanta Świdnicka przekazała też, że według informacji ze wczesnych godzin porannych we wtorek, w szpitalu udzielono pomocy ośmiu osobom, z czego dwie nie odzyskały przytomności.

– Czynności na miejscu zdarzenia trwały do około godz. 4 nad ranem. W oględzinach miejsca zdarzenia brali też udział członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – podała.

Oględziny zostały wznowione we wtorek. W ich trakcie zostanie wydobyty wrak samolotu.

Katastrofa samolotu

Do wypadku doszło w poniedziałek w Chrcynnie w powiecie nowodworskim na Mazowszu. Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą.

Jeden z pilotów znających lotnisko w Chrcynnie przekazał nieoficjalnie, że budynek, w który uderzył samolot, to nie hangar (w hangarze stoją samoloty), ale pomieszczenie, w którym przechowywane są spadochrony oraz znajduje się bufet.