SN uchylił wyrok ws. nożowniczki. Za małe zadośćuczynienie

Sąd Najwyższy we wtorek uchylił częściowo wyrok skazujący Justynę P. na 7 lat i miesiąc więzienia oraz 150 tys. zł zadośćuczynienia za atak nożem na mężczyznę. Po napadzie ofiara straciła nogę. Według SN wysokość zadośćuczynienia jest zbyt niska.

Tym samym Sąd Najwyższy uwzględnił częściowo kasację prokuratora generalnego. W części dotyczącej kary pozbawienia wolności wniosek prokuratury został oddalony jako oczywiście bezzasadny. Oznacza to, że sprawą zadośćuczynienia ponownie zajmie się wrocławski sąd apelacyjny.





W uzasadnieniu wtorkowego wyroku sędzia Jerzy Grubba podkreślił, że w tej sprawie sąd II instancji prawidłowo ocenił materiał dowodowy i okoliczności faktyczne, uznając, że celem ataku Justyny P. nie było spowodowanie u pokrzywdzonego mężczyzny ciężkiego kalectwa.





Sędzia nie zgodził się jednak z orzeczeniem o wysokości zadośćuczynienia. Sąd I instancji zasądził w tej sprawie od skazanej kobiety zapłatę 1 mln zł poszkodowanemu mężczyźnie. Do 150 tys. zł kwotę tę obniżył sąd II instancji.





Jak podkreślił SN, na tak znaczące obniżenie zadośćuczynienia wpłynęły możliwości finansowe skazanej kobiety. – Jeżeli tak sąd rozumował, to rozumowanie to jest błędne, ponieważ na wysokość zadośćuczynienia powinna wpływać w pierwszej kolejności krzywda spowodowana pokrzywdzonemu, a nie możliwości finansowe osoby skazanej – zaznaczył sędzia Grubba. Dodał, że bliższym orzeczenia prawidłowego zadośćuczynienia jest w tej sprawie sąd I instancji.

Sprawa dotyczy Justyny P. Ze śledztwa w tej sprawie wynika, że kobieta zaatakowała nożem mężczyznę, ciężko raniąc go w nogę i uszkadzając tętnicę. Po ataku Justyna P. zabrała ofierze kartę kredytową oraz telefon komórkowy. W wyniku napadu mężczyźnie amputowano nogę powyżej kolana. W konsekwencji prokuratura oskarżyła kobietę o usiłowanie zabójstwa, doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz rozbój.





W sierpniu 2021 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał Justynę P. na 13 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zasądził zapłatę 1 mln zł zadośćuczynienia. Sąd odrzucił jednak zarzut usiłowania zabójstwa i uznał kobietę winną doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kradzieży szczególnie zuchwałej.

Po zaskarżeniu tego orzeczenia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu obniżył karę pozbawienia wolności do 7 lat i 1 miesiąca. Zmniejszył także do 150 tys. zł wysokość zadośćuczynienia. Sąd apelacyjny podkreślił, że oskarżona dokonała uszkodzenia ciała z zamiarem ewentualnym. Z tym wyrokiem nie zgodził się prokurator generalny i skierował do SN w tej sprawie kasację, w której wniósł o uchylenie orzeczenia oraz ponowne rozpoznanie sprawy.





Oskarżona bez skruchy





W kasacji podkreślono, że mimo młodego wieku Justyna P. została skazana już szósty raz, dopuszczając się coraz bardziej brutalnych przestępstw. Zaznaczano też, że kobieta nie wykazuje nawet śladowej skruchy za popełnioną zbrodnię. Według prokuratury nie ma żadnych podstaw, by zastosować wobec niej pobłażliwą karę, a „łagodny” wyrok wobec kobiety niesie nieakceptowalny sygnał do społeczeństwa i jest sprzeczny ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.