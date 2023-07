Ciało mężczyzny na poboczu. Gnieźnieńska policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości zmarłego

W poniedziałek służby gnieźnieńskie otrzymały informację o mężczyźnie leżącym na poboczu nowej drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wrzesińską. Na miejsce przyjechało pogotowie, ale nie udało się go odratować. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie zwróciła się we wtorek do mieszkańców z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości zmarłego.

Kierowcy przejeżdżający oddaną niedawno do użytku drogą poinformowali służby o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na poboczu. Na miejsce zdarzenia skierowano jeden zastęp z JRG Gniezno, policję oraz zespół ratownictwa medycznego, który przeprowadzał resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanego. Podczas działań służb ruch na drodze odbywał się z utrudnieniami.

Gnieźnieńska policja prosi mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości zmarłego.

„Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie szukają informacji na temat tożsamości mężczyzny w wieku około 60 lat, który w dniu 17 lipca 2023 r. przed południem na obwodnicy południowej Gniezna zasłabł i w konsekwencji zmarł. Mężczyzna posiadał charakterystyczny sportowy zegarek” – napisała policja w komunikacie.

Osoby posiadające wiedzę na temat tożsamości mogą kontaktować się z dyżurnym KPP w Gnieźnie pod numerem telefonu: 47-77-21-211 lub 112.