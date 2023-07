Nowe dokumenty ws. księdza pedofila z Małopolski Kard. Wojtyła „płakał przy świadkach”

Nowe dokumenty w sprawie księdza pedofila z Małopolski wskazują, że kard. Karol Wojtyła traktował tę sprawę poważnie – ujawnia „Rzeczpospolita”. „Był wstrząśnięty i w obecności świadków płakał” – taka według dziennika była reakcja metropolity krakowskiego na wieść, że wikary z Jeleśni ks. Józef Loranc wykorzystał seksualnie kilka dziewczynek.

Gazeta poinformowała, że odnotowali ją w swoich raportach funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa po rozmowach z księżmi pracującymi w kurii i w parafiach powiatu żywieckiego.





Dziennik wyjaśnił, że na nowe, nieznane dokumenty dotyczące tej sprawy natrafili w ramach kwerendy w IPN dziennikarze „Rzeczpospolitej”. Nie widzieli ich wcześniej autorzy materiałów dziennikarskich, w których historia ks. Loranca została wykorzystana do udowodnienia tezy, jakoby kard. Karol Wojtyła usiłował sprawę ukrywać i nie podejmował wystarczających działań. Nie widzieli tych materiałów także historycy, którzy sprawę badali – zaznaczyła „Rzeczpospolita”.





Przypadek ks. Józefa Loranca





Przypadek ks. Józefa Loranca, który na przełomie lat 60. i 70 XX w. na lekcjach religii wykorzystywał seksualnie uczennice szkoły podstawowej, gazeta opisała szczegółowo w grudniu.





„Z materiałów, które poznaliśmy wcześniej, wynikało, że Wojtyła po rozmowie w cztery oczy z proboszczem Jeleśni, który poinformował go o czynach ks. Loranca, oraz z oskarżanym duchownym »był wstrząśnięty«. Nowe dokumenty mówią zaś, że »w obecności świadków płakał«. Miał też wyrażać obawę o to, że władze państwowe na pewno wykorzystają ten skandal i trafi on na łamy gazet, »aby skompromitować Kościół«” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.