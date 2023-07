Posłanka Lewicy atakuje Cenckiewicza: IPN należy zlikwidować

Posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska zarzuciła niekompetencję prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi i Michałowi Rachoniowi, autorom serialu „Reset”. Uzasadniała to tym, że Cenckiewicz – który w jej opinii nie należy do grona „normalnych historyków” – związany jest z Instytutem Pamięci Narodowej, a ten „należy zlikwidować”. Oświadczyła też, że to Pałac Prezydencki chciał rozdzielenia wizyty prezydenta i premiera w Katyniu w 2010 roku. Nie umiała jednak odpowiedzieć, skąd ma taką wiedzę. – Wielokrotnie o tym słyszałam, ale nie będę teraz tego przypominać od kogo, takiej dobrej pamięci nie mam – mówiła.

W poniedziałek Telewizja Polska wyemitowała szósty odcinek programu dokumentalnego „Reset”. Jego autorzy prof. Sławomir Cenckiewicz i Michał Rachoń ujawnili kolejne notatki z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych.





Jedna z nich – z 30 września 2009 roku autorstwa Jarosława Bratkiewicza, dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ kierowanego przez Radosława Sikorskiego – dotyczy m.in. obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej i rozmów nt. rozdzielenia wizyt premiera Tuska i prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku.

Cenckiewicz stwierdził, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu, a fakt ten polski resort dyplomacji zataił przed prezydentem Polski. „Rozdzielenie wizyt prezydenta i premiera w Katyniu w kwietniu 2010 roku odbyło się na żądanie Rosjan wyrażone względem polskich dyplomatów po wizycie Putina w Sopocie” – podkreślił Rachoń.

Prokop-Paczkowska atakuje twórców dokumentu „Reset”





Niekompetencje i brak obiektywizmu zarzucała autorom dokumentu posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska. Jej zdaniem „Reset” to „pseudofilm”. – W tym filmie nie ma historyków z żadnych instytutów badawczych ani z żadnego polskiego uniwersytetu, jest tylko grupa ludzi, którzy próbują wmówić, że bracia Kaczyńscy to zbawcy narodu, a reszta to zdrajcy – komentowała.

Pytana przez prowadzącego program, czy podważa kompetencje naukowe prof. Cenckiewicza, stwierdziła, że tak.

– Jest to człowiek związany z Instytutem Pamięci Narodowej, a IPN nie jest obiektywnym instytutem badawczym. Po tym, co IPN robił i robi, doszliśmy do wniosku, że to instytucja, którą należy zlikwidować, bo normalni historycy pracują w innych miejscach, a to są ludzie związani z propagandą – powiedziała

„Normalni historycy”





Dopytywana, kim są jej zdaniem „normalni historycy”, odparła, że to tacy, którzy nie boją się mówić prawdy i do niej dochodzić i pracują na uniwersytetach. – W programie „Reset” nie ma drugiej strony, która by się wypowiedziała, że rozdzielenie wizyt to było życzenie Pałacu Prezydenckiego – stwierdziła posłanka.





Na pytanie, skąd ma taką wiedzę, odpowiedziała, że „wielokrotnie o tym słyszeliśmy”. – Rozdzielenie wizyt nastąpiło, ponieważ taka była wola Pałacu Prezydenckiego, wielokrotnie o tym słyszałam, ale nie będę teraz tego przypominać od kogo, takiej dobrej pamięci nie mam – mówiła.