Szczyt UE-CELAC. Morawiecki: Rosja jest kolonialnym imperium, to trafi do przywódców Ameryki Łacińskiej

Rosja dzisiaj swoim agresywnym zachowaniem kontynuuje politykę kolonialną. Jest kolonialnym imperium. Myślę, że to trafi do przekonania przywódców Ameryki Łacińskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek w Brukseli, gdzie będzie reprezentował Polskę podczas trzeciego szczytu pomiędzy przywódcami państw UE a liderami krajów Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (UE-CELAC). Głównym tematem spotkania ma być współpraca na rzecz sprawiedliwej transformacji.

We wtorek w Brukseli trwa drugi dzień szczytu Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby. Spotkanie ponad 50 przywódców, do których dołącza premier Morawiecki, zapowiadano jako sygnał ożywienia w relacjach między Wspólnotą a jej partnerami zza oceanu.

Kraje Ameryki Łacińskiej a Rosja

Szef rządu poinformował podczas briefingu prasowego, że „przedmiotem obrad będą tematy polityczne”. – Nam w Europie trudno jest sobie to przedstawić, ale w Ameryce Łacińskiej, niestety, Rosja jest uważana przez wielu za kraj pokojowy, za kraj, który jest „napadnięty przez NATO”, w cudzysłowie to mówię, bo w Europie wszyscy mają co do tego pełną jasność. Tutaj warto się zastanowić, na jakiej zasadzie zbudować pomost porozumienia pomiędzy nami Polską, Europą a Ameryką Łacińską. Pomysł jest jeden zasadniczy – powiedział Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że „bardzo wiele państw Ameryki Łacińskiej cierpiało na skutek kolonializmu”. – Dzisiaj w rozmowach bezpośrednich, bilateralnych, z prezydentami z Ameryki Łacińskiej, ale także na forum, podniosę ten temat – zapowiedział premier.





Ocenił, że „Rosja dzisiaj swoim agresywnym zachowaniem kontynuuje politykę kolonialną”. – Jest kolonialnym imperium. Myślę, że to trafi do przekonania przywódców Ameryki Łacińskiej – podkreślił.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że „nie może być zgody na łamanie prawa międzynarodowego”. – Ci, którzy łamią prawo międzynarodowe, powinni być wykluczeni ze wspólnoty międzynarodowej, to także będzie teza, którą będę dzisiaj podnosił podczas spotkań i na forum plenarnym – przekazał Morawiecki.

Relacje UE z Ameryką Południową





Informacyjna Agencja Radiowa wskazała, że cieniem na zamiarach ożywienia w relacjach między UE a jej partnerami zza oceanu kładzie się jednak wciąż nieobowiązująca umowa handlowa Unii z kluczowymi krajami Ameryki Południowej (Mercosur) oraz różnice w ocenie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Choć w pierwszej kwestii obie strony deklarują chęć finalizacji porozumienia gospodarczego, to brak zgody w ocenie rosyjskiej agresji na Ukrainę może skutkować nieprzyjęciem końcowego dokumentu szczytu.

Szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby jest organizowany po raz trzeci, tym razem po ośmioletniej przerwie. W 2019 roku uzgodniono zaś wstępnie tekst umowy Unia-Mercosur, ale jej sfinalizowanie utknęło w miejscu z powodu obaw Wspólnoty związanych z wylesianiem Amazonii i zastrzeżeń co do skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony środowiska w regionie.





