„Mocne” SMS-y działacza Mniejszości Niemieckiej. Uszkodzony płot i zerwane banery

Mieszkaniec wsi Łubniany na swoim płocie powiesił plakaty z podobizną posła Janusza Kowalskiego z Suwerennej Polski. Następnego dnia otrzymał od działacza Mniejszości Niemieckiej sugestie, aby podobizna polityka zniknęła z przestrzeni publicznej. Teraz Joachim Świerc przeprasza za „mocne” SMS-y. Tymczasem banery zostały skradzione, a policja ustala sprawcę.

Pan Artur w piątek na swoim płocie powiesił banery z podobizną posła Janusza Kowalskiego. Dzień później zaczęły się problemy. – Około godziny 14 wokół tych banerów zaczęło robić się zamieszanie; podjechał samochód byłego sołtysa, który po prostu sfotografował całą instalację oraz mój mój budynek – powiedział dla TVP3 Opole właściciel posesji.

SMS-y działacza Mniejszości Niemieckiej

Następnie pan Artur dostał wiadomość na telefon z reprymendą. „Czy pan wyraził zgodę na umieszczenie banera posła Janusza Kowalskiego na swoim ogrodzeniu? Jeśli pan wyraził zgodę, to znaczy, że popiera pan politykę prowadzoną przez posła Kowalskiego, która jest sprzeczna z działaniami Mniejszości Niemieckiej na tym terenie i kosztami, jakie musi ponosić wójt gminy Łubniany” – napisano w SMS-ie.

Kolejna wiadomość była już wezwaniem do usunięcia banerów przed godz. 6 rano w niedzielę.

Pan Artur nawet nie miał czasu na reakcję. – O godz. 1 w nocy nastąpił atak na moją posesję – został uszkodzony płot, a dwóch napastników zerwało banery – relacjonował mężczyzna.

Zgłosił sprawę na policję. – Jeżeli chodzi o uszkodzenie mienia, to w zależności od wartości strat sprawa ta może być prowadzona jako wykroczenie albo jako przestępstwo. W pierwszym przypadku za złamanie prawa grozi kara aresztu albo grzywny. W drugim wypadku mówimy nawet o karze więzienia do 5 lat – wyjaśniał podkom. Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Autorem SMS-ów był Joachim Świerc – działacz Mniejszości Niemieckiej i członek zarządu powiatu opolskiego. Tłumaczył on, że został źle zrozumiany, bo chciał w ten sposób ocalić pana Artura przed gniewem sąsiadów. Jak powiedział dziennikarzowi TVP3 Opole, telefonowali do niego mieszkańcy Łubnian. Zdecydował więc, że skontaktuje się z panem Arturem, aby w niedzielę nie doszło do sytuacji konfliktowej. Jak sam przyznał, „mocno napisał mu SMS-a”.

„Konstytucyjne prawo każdego obywatela”

Podejście byłego sołtysa wzbudziło wątpliwości w samej gminie. – Styl tej wypowiedzi nie był na pewno odpowiedni. Uważam, że każdy z nas ma prawo powiesić na swoim własnym ogrodzeniu reklamę taką, jaką uzna za stosowną – ocenił Mariusz Piestrak, zastępca wójta Łubnian.

Podobnego zdania jest poseł Kowalski. – Bronię konstytucyjnego prawa każdego obywatela do tego, że w swojej własności, na swoim płocie, na swoim oknie ma możliwość zaprezentowania, czy polityka prawicy, lewicy, czy mniejszości niemieckiej – powiedział polityk Suwerennej Polski.

Przeprosiny działacza Mniejszości Niemieckiej

Świerc przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, to postąpiłby inaczej. – W tym momencie przepraszam pana Artura za to, że uraziłem. A jeżeli chodzi o ten chuligański wybryk, to ja doskonale wiem, że na to jest paragraf; od tego są organa ścigania i odcinam się od takich akcji – powiedział polityk Mniejszości Niemieckiej.

Policja ustala, kto ukradł plakaty i uszkodził płot.