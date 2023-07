Dopełnić formalności. Dziś Raków gra w eliminacjach Ligi Mistrzów

Choć polski futbol nie takie widział historie, Raków Częstochowa powinien w dzisiejszy wieczór wygrać w Talinnie i pewnym krokiem wejść do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Taki jest cel. Jak będzie w rzeczywistości? Transmisja meczu z Florą od godz. 19 na TVP Sport.

Najpierw złe wiadomości. Jak wyliczył Maciej Rafalski z TVP Sport, polskie drużyny aż trzykrotnie w tym stuleciu trwoniły skromną zaliczkę z pierwszego rozgrywanego u siebie meczu. Zaczęła Wisła Kraków w trakcie słynnej rywalizacji z Panathinaikosem Ateny: w Krakowie było 3:1, w Atenach 1:3, w międzyczasie nieuznany gol Marka Pensy, czerwona kartka Radosława Sobolewskiego, dramatyczna dogrywka i... łzy.





Równie dramatycznie było w Nikozji pięć lat później. Po golu Patryka Małeckiego Biała Gwiazda zrobiła ogromny krok w stronę upragnionej Ligi Mistrzów. By wywalczyć awans, by spełnić wielkie marzenie Bogusława Cupiała, wystarczyło kilka minut. W gorącym (dosłownie i przenośni) Cyprze okazało się to jednak trudniejsze, niż wielu myślało. 2:1 nie dawało APOELowi awansu (wówczas liczyły się jeszcze gole u siebie i na wyjeździe), ale 3:1 już tak. I tak się właśnie skończyło.





Najnowsza historia jest bardzo świeża i zdecydowanie mniej romantyczna. Lech Poznań nie ocierał się w zeszłym sezonie o Ligę Mistrzów. Wręcz przeciwnie: Kolejorz odpadł z rywalizacji już w pierwszej rundzie. Podobnie jak teraz Raków, w pierwszym meczu wygrali 1:0. Ich rywal, Karabach, znacznie jednak od Flory mocniejszy, u siebie pokazał mistrzom Polski, że na poważne granie nie są jeszcze gotowi. To był nokaut: 1:5, spory wstyd, ale o sprawie szybko wszyscy zapomnieli, bo Lech wspaniale radził sobie w Lidze Konferencji Europy.

Sami swoi





Raków zaczął dobrze. Wygrana to cenne punkty do rankingu, to spokój przed rewanżem, choć... mogło i powinno być lepiej. Zwycięskie trafienie w ubiegłym tygodniu było dziełem Władysława Koczergina, ale goli – i nie ma w tym krzty przesady – mogło być dużo więcej. Zwłaszcza po rewelacyjnej drugiej połowie, w której częstochowianie prawie nie schodzili z połowy gości.





To, co działa na korzyść częstochowian, to fakt, że w Europie nie są już „świeżakami”. Raków jako zdobywca Pucharu Polski dwukrotnie uczestniczył w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, ale wtedy rozpoczynał je od drugiej rundy. W obu przypadkach docierał do rundy czwartej, czyli ostatniej, gdzie wyjazdowe porażki nie pozwoliły mu na przejście do fazy grupowej.





W 2021 roku na drodze do dalszych gier stanął zdobywca Pucharu Belgii KAA Gent, z którym Raków w Bielsku-Białej wygrał 1:0, ale w Gandawie przegrał 0:3. Z kolei przed rokiem ostatnim przeciwnikiem był wicemistrz Czech Slavia Praga, którą Raków u siebie pokonał 2:1, ale w rewanżu przegrał 0:2, tracąc decydującą bramkę w ostatnich sekundach dogrywki.





Wcześniej częstochowianie zostawili w pokonanym polu Suduvę Mariampol (Litwa) i Rubina Kazań (Rosja) oraz Spartaka Trnawa (Słowacja) i FK Astana (Kazachstan). Teraz Medalikom przyszło rywalizować z Florą Tallin, która ma bogatą historię występów w eliminacjach europejskich pucharów.





W dwumeczu z Florą od początku za faworyta uchodził Raków, ale w Częstochowie nikt nie lekceważył rywali. Wręcz przeciwnie, wszyscy podkreślali regularne starty drużyny z Tallinna w rozgrywkach europejskich i zdobyte tam doświadczenia. Estońska ekstraklasa może nie ma wysokich notowań, ale przed dwoma laty Flora zakwalifikowała się do fazy grupowej Ligi Konferencji.





Z Ligi Mistrzów odpadła po dwumeczu z Legią Warszawa, z którą przegrała dwukrotnie, chociaż minimalnie – 1:2 i 0:1. W LKE jej przeciwnikami grupowymi byli: pogromca Rakowa KAA Gent oraz Partizan Belgrad i Anarthosis Famagusta. We wcześniejszych latach Florę z rozgrywek europejskich eliminowały m.in. Eintracht Frankfurt, Broendby Kopenhaga, Dinamo Zagrzeb, APOEL Nikozja, Djurgardens Sztokholm czy FC Basel.





Pewną specyfiką Flory jest fakt, że zespół składa się wyłącznie z Estończyków, wśród których jest kilku piłkarzy znanych z występów w polskich klubach. To prawie 39-letni kapitan drużyny Konstantin Vassiljev (Piast Gliwice, Jagiellonia Białystok), Henrik Ojamaa (Legia Warszawa, Miedź Legnica, Widzew Łódź), Ken Kallaste (Górnik Zabrze, Korona Kielce, GKS Tychy) i Sergei Zenjov (Cracovia). Trenerem jest Juergen Henn.

Cel jest jeden





Obraz drugiej połowy każe wierzyć, że częstochowianie nie dadzą się w Talinnie stłamsić. Nie powinni.





Raków do pojedynku z Florą przystąpił pod wodzą trenera Dawida Szwargi, który zastąpił w tej roli Marka Papszuna. W sobotę nowy szkoleniowiec miał już szansę na pierwsze trofeum, ale jego podopieczni na własnym boisku przegrali 5-6 w rzutach karnych rywalizację o Superpuchar z Legią Warszawa (po 90 minutach był bezbramkowy remis). Taki rezultat na pewno popsuł humory częstochowskim piłkarzom, ale we wtorek muszą oni zapomnieć o tym niepowodzeniu i skoncentrować się na meczu z Florą. Na plus częstochowian można zaliczyć fakt, że w obu dotychczasowych spotkaniach, z Florą i Legią, czyste konto zachował bramkarz Vladan Kovačević. Mankamentem pozostaje jednak słaba skuteczność pod bramką rywali.





W poniedziałek wczesnym wieczorem Raków przeprowadził krótki trening, a trener Szwarga spotkał się z dziennikarzami. Z jego strony padła jednoznaczna deklaracja:





„Na mecz rewanżowy przyjechaliśmy z jasnym nastawieniem i jasnym celem, jakim jest awans. Prawie cała nasza kadra jest w Estonii i wierzę, że to spotkanie zakończymy sukcesem, jakim będzie awans do kolejnej rundy eliminacji. Jednobramkowa zaliczka z Częstochowy nas nie satysfakcjonowała, ale z drugiej strony cieszymy się z faktu, że ją mamy. Wyjściowo więc mamy przewagę. Oczywiście, Flora może stwarzać sytuacje czy nawet strzelić bramkę, dlatego też przygotowując się do meczu, ćwiczyliśmy różne warianty gry. I jeśli rywal strzeli gola, to zrobimy wszystko, żeby też strzelić jednego, a jeszcze lepiej dwa, i awansować dalej”.





Szwarga potwierdził, że po zwycięskim meczu w Częstochowie rozmawiał o tym spotkaniu ze swoim poprzednikiem, czyli Markiem Papszunem, u boku którego przez dwa lata pełnił funkcję asystenta.





„Długo rozmawialiśmy, ale treść tej rozmowy pozostanie między nami. To była bardzo merytoryczna dyskusja. O konkretach, sytuacjach, rozwiązaniach, o tym, co było dobre, a co słabe. Takie rozmowy są pożyteczne i liczę na to, że w przyszłości dalej będziemy je odbywać, bo nie ma w Polsce zbyt wielu osób, które oglądając mecz, nawet za pośrednictwem telewizji, są w stanie tak wiele zobaczyć” – zaznaczył.





Eliminacje Ligi Mistrzów 2023/2024, mecz Flora Tallinn – Raków Częstochowa [szczegóły transmisji na żywo]





Kiedy mecz: wtorek, 18 lipca, godzina 19.00

Gdzie i o której transmisja: od 18.00 w TVP Sport, TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV oraz HbbTV.



Kto skomentuje: Mateusz Borek, Robert Podoliński



Prowadzący studio: Jacek Kurowski



Reporter: Kacper Tomczyk



Goście/eksperci: Jakub Wawrzyniak, Jerzy Brzęczek