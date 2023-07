Giertych jednak w pakcie senackim? Czarzasty: Roman, przemyśl; jest problem

Z kandydaturą Romana Giertycha do Senatu jest zasadniczy problem: nikt nie chce się podpisać pod jego nazwiskiem – przyznaje Włodzimierz Czarzasty, jeden z negocjatorów paktu senackiego. W wywiadzie dla radiowej Trójki lider Lewicy zwrócił się wprost do założyciela Młodzieży Wszechpolskiej i byłego szefa LPR: „Roman, przemyśl, dlaczego nie chce cię zgłosić ani Hołownia, ani Platforma Obywatelska, ani PSL”. Zdaniem polityka jest jednak szansa, że Giertych znajdzie się na listach wyborczych.

We wtorek ma się odbyć koleje spotkanie liderów opozycji – Donalda Tuska (PO), Włodzimierza Czarzastego (Lewica), Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) i Szymona Hołowni (Polska 2050) – ws. paktu senackiego. Poprzednie spotkanie miało miejsce w miniony czwartek.

Pakt senacki na finiszu

– Spodziewamy się, że może pod koniec tego tygodnia, może na początku przyszłego temat się zamknie. Jest różnica zdań w trzech czy czterech przypadkach (okręgów). Ja jestem spokojny – powiedział we wtorek w Programie 3. Polskiego Radia Włodzimierz Czarzasty.

Przyznał, że cały czas brane są pod uwagę sondaże, więc jeśli którejś z partii wchodzących w skład paktu senackiego spada poparcie, to liczba przyznanych jej miejsca może zostać zrewidowana. – Ale różnice nie są duże, więc nie ma dużego wpływu na liczbę mandatów – dodał.

Czarzasty: Roman, przemyśl

Lider Lewicy był także pytany o start Romana Giertycha do Senatu i scenariusz, gdyby kontrowersyjny mecenas wystartował z własnego komitetu, a pakt senacki nie wystawił przeciwko niemu kontrkandydata.

– Problem z Romanem Giertychem jest taki, że nikt wśród tych czterech podmiotów nie chce go zgłosić. To, że nie zgłasza pana Giertycha Lewica, jest rzeczą oczywistą. (…) Jeśli ktoś myśli, że Giertych zgłosi się sam i nikt nie zgłosi kontrkandydatów, to ja się na to nie zgadzam. Nie zgadzamy się jako Lewica na to, żeby wszyscy przymknęli oko – zaznaczył Czarzasty.

Zwrócił się też wprost do Giertycha: „Roman, przemyśl, dlaczego nie chce cię zgłosić ani Hołownia, ani Platforma, ani PSL”.

Okno dla Giertycha. „Nie będziemy oponować”

Jednocześnie polityk przyznał, że jeśli któraś z pozostałych partii: Platforma Obywatelska, Polska 2050 lub Polskie Stronnictwo Ludowe „wezmą odpowiedzialność” i zgłoszą Romana Giertycha w ramach posiadanej przez siebie puli okręgów – wtedy Lewica nie będzie protestować i uszanuje taką decyzję partnerów.





Zobacz także: Giertych znów w parlamencie? Druzgocące wyniki sondażu