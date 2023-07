Rosjanie obawiali się wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Szokujące, co pisała wtedy „GW”

Sławomir Cenckiewicz, współautor programu „Reset”, dotarł do kolejnej notatki z archiwum MSZ. Wynika z niej, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku, a rząd Donalda Tuska celowo zataił to przed prezydentem. „Trudno się dziwić, że Rosja nie chce, by podczas kwietniowych obchodów w Katyniu Lech Kaczyński powtórzył »to było ludobójstwo«. Ryzyko jest realne” – pisała wtedy „Gazeta Wyborcza”.

Szósty odcinek „Resetu” pt. „Westerplatte: od Lizbony po Władywostok” przybliżał wizytę Władimira Putina na Westerplatte we wrześniu 2009 roku i jej konsekwencje.

Autorzy programu ujawnili kolejne notatki z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jedna z nich – z 30 września 2009 roku autorstwa Jarosława Bratkiewicza, dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ kierowanego przez Radosława Sikorskiego – dotyczy m.in. obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej i rozmów nt. rozdzielenia wizyt premiera Tuska i prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku.

Cenckiewicz stwierdził, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu, a fakt ten polski resort dyplomacji zataił przed prezydentem Polski. „Rozdzielenie wizyt prezydenta i premiera w Katyniu w kwietniu 2010 roku odbyło się na żądanie Rosjan wyrażone względem polskich dyplomatów po wizycie Putina w Sopocie” – podkreślił Rachoń.

Samuel Pereira, dyrektor TVP Info, w związku z ujawnioną notatką przypomniał, w jaki sposób o planowanych obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej i udziału w nich prezydenta Kaczyńskiego pisała w lutym 2010 roku „Gazeta Wyborcza”.

Autor tekstu Marcin Wojciechowski tak rozpoczynał swój wywód: „Przed uroczystościami w Katyniu polscy politycy powinni odpowiedzieć sobie na pytanie: czy ważniejsze są przepychanki między prezydentem a premierem, czy też obecność w Katyniu premiera Putina, faktycznie pierwszej osoby w Rosji?”.

W tekście tym prof. Roman Kuźniar z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW podkreślał „ofiarność” Putina, którego wizyta w Katyniu „musi naprawdę sporo kosztować”.

Autor publikacji przekonywał, że udział polskiego prezydenta w uroczystościach katyńskich „nie jest Rosjanom na rękę z kilku powodów”. Pisał, że „główny ciężar w stosunkach z Polską wyraźnie wziął na siebie ostatnio w Moskwie premier Putin”. Odwoływał się do publikacji Putina w „Gazecie Wyborczej”, w którym – opisuje – „potępił pakt Ribbentrop-Mołotow i wyraził wolę poprawy stosunków z Polską”. Wojciechowski, hołdując Putinowi, oświadczył, że jego słowa były gestem, który musiał Putina „kosztować sporo wysiłku i którego nie sposób nie docenić”.

„Prezydent Kaczyński odpowiedział na ten gest, nazywając w swoim przemówieniu Katyń »zbrodnią ludobójstwa« i »zemstą za sowiecką przegraną w wojnie polsko-bolszewickiej 1920«. Pomijając spory prawne – bo wcale nie jest jednoznaczne, czy Katyń można zakwalifikować jako ludobójstwo – był to dla Putina pewnego rodzaju policzek” – dodał.

Autor komentarza przypomniał, że rząd PO-PSL od początku swojego istnienia przestał upierać się, by Rosja uznała Katyń za ludobójstwo. „Wystarczy termin zbrodni wojennej albo zbrodni przeciwko ludzkości, które także nie ulegają przedawnieniu. Za ludobójstwem jest IPN, PiS oraz prezydent Kaczyński” – wskazywał.

„Trudno się więc dziwić, że Rosja nie chce, by podczas kwietniowych obchodów w Katyniu Lech Kaczyński powtórzył: »to było ludobójstwo«. Ryzyko jest realne, bo prezydent prowadzi już de facto kampanię przed jesiennymi wyborami. Zaś dla jego elektoratu słowa, że Katyń był ludobójstwem, to oczywistość” – pisał.

Na koniec pracownik „Gazety Wyborczej" oznajmił, że „przed tegorocznymi uroczystościami w Katyniu polscy politycy powinni więc sobie odpowiedzieć na istotne pytanie: czy ważniejsze są ambicjonalne przepychanki między prezydentem a premierem, czy też obecność w Katyniu Putina, formalnie drugiej, a faktycznie pierwszej osoby w państwie rosyjskim?".





„Jest szansa, że obecność Putina w Katyniu sprawi, iż wkrótce znikną problemy z odtajnieniem akt rosyjskiego śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej. Być może pójdą za tym rehabilitacje ofiar” – rozmyślał.