Minister Moskwa: W tym tygodniu skarga do TSUE w sprawie odpadów z Niemiec

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała w Programie 1. Polskiego Radia, że w tym tygodniu zostanie złożona do TSUE skarga na Niemcy w sprawie odpadów, które trafiły do Polski. Chodzi o 35 tys. ton śmieci, które w nielegalny sposób trafiły zza zachodniej granicy i znajdują się w siedmiu miejscach.

Minister powiedziała, że skarga jest już przygotowana.





– Szybko przekażemy ją do KPRM i jestem przekonana, że w tym tygodniu zostanie złożona – mówiła Anna Moskwa.





Jak zaznaczyła, „to jest tydzień skarg do Trybunału Sprawiedliwości”. Wczoraj minister poinformowała w mediach społecznościowych, że polski rząd złożył trzy skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące postanowień unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55.





