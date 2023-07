„Co zrobił Balcerowicz?”. 32 lata po śmierci Michała Falzmanna jego córka opublikowała dokument

18 lipca 1991 r., w podejrzanych okolicznościach, zmarł Michał Falzmann – inspektor NIK, który odkrył aferę FOZZ. Ujawniony przez niego przekręt nazywany jest do dziś „matką wszystkich afer”. Wątpliwościami na temat wydarzeń sprzed 32 lat podzieliła się córka zmarłego urzędnika Zuzanna Falzmann. W swoim wpisie przywołała nazwisko ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza.

Kontroler NIK w 1990 r. odkrył „matkę wszystkich afer”, jak określa się przekręt FOZZ. Krótko po przekazaniu najwyższym władzom ustaleń zmarł.

Afera FOZZ – Michał Falzmann alarmował u premiera

Gdy Michał Falzmann odkrył mechanizm przekrętu w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, był pracownikiem urzędu skarbowego, który kontrolował spółkę Universal. W 1991 r., już jako urzędnik Najwyższej Izby Kontroli, o swoich ustaleniach poinformował premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. W spotkaniu uczestniczyli Leszek Balcerowicz i prezes NIK Walerian Pańko.

W połowie lipca 1991 r. Falzmann zażądał od Narodowego Banku Polski informacji o transakcjach finansowych na kontach FOZZ. Tego samego dnia został odsunięty od sprawy FOZZ, a kilka dni później zmarł nagle na zawał serca. To do dziś budzi spore wątpliwości.

FOZZ, czyli Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, powołany na mocy ustawy Sejmu z lutego 1989 r., miał się zajmować w tajny sposób wykupem polskiego długu zagranicznego. W rzeczywistości nikt żadnych długów nie kupował. Pieniądze były rozdawane zaprzyjaźnionym współpracownikom służb specjalnych, ludziom z Moskwy i cywilnych służb.

Zuzanna Falzmann wywołuje Balcerowicza





Środki FOZZ pochodziły m.in. z dotacji budżetu centralnego i lokat Banku Handlowego. To właśnie wątek tej instytucji przywołuje teraz Zuzanna Falzmann, córka Michała Falzmanna.

„W IPN są dokumenty, które potwierdzają tezę taty co do dramatycznej kondycji Banku Handlowego. W grudniu 1989 r. prezes Banku Handlowego pisał do ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza, że stan rozliczeń banku z budżetem i FOZZ przybrał katastrofalne rozmiary. Prezes Banku Handlowego alarmował, że należności osiągnęły kwotę 183,5 bilionów złotych. Pytanie, co z tą informacją zrobił Balcerowicz” – napisała Falzmann.

Zobacz także – Zuzanna Falzmann: Mój ojciec nie żyje, bo dotknął bardzo poważnej sprawy. Skazano tylko płotki

teraz odtwarzane Zuzanna Falzmann: Mój ojciec nie żyje, bo dotknął bardzo poważnej sprawy. Skazano tylko płotki