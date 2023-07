Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ogromne zainteresowanie mieszkaniami z rządowym wsparciem

Rośnie popyt na mieszkania z rządowym wsparciem. Dziennie sprzedaje się więcej niż w świetnym 2021 r., a ceny za metr kontynuują marsz w górę – pisze „Puls Biznesu”.

„Puls Biznesu” informuje, że eksperci rynku nieruchomości przyznają, iż „Program Bezpieczny kredyt 2 proc. ruszył z impetem”. Z najnowszych danych Otodomu Analytics wynika, że w siedmiu największych miastach w Polsce w połowie lipca sprzedawało się około 300 mieszkań dziennie.





„Takich wyników nie odnotowano nawet w szczytowym okresie rekordowego pod względem sprzedaży 2021 r.” – zaznaczono.





Dla kogo Bezpieczny Kredyt 2 proc.?





„Część transakcji została zawarta przez osoby, które nie korzystają z Bezpiecznego Kredytu 2 proc., jednak zdecydowały się na zakup mieszkania w obawie przed wzrostem cen. Inna grupa to osoby, które złożyły wniosek o wsparcie z rządowego programu; część deweloperów zdecydowała się na odroczenie terminu pierwszej wpłaty do czasu przyznania kredytu. W takim przypadku mieszkanie ma status sprzedanego. Warto też zwrócić uwagę, że wielu kupujących to osoby, które mogłyby skorzystać ze standardowego kredytu, jednak składają wniosek o rządowe wsparcie, licząc, że uda się na nie załapać” – mówi, cytowana w artykule, Ewa Tęczak, ekspertka Otodomu.





Inflacja w czerwcu wyniosła 11,1 proc. NBP podał dane





Dziennik dodaje, że rekordowa jest także dzienna liczba rezerwacji, wynosi około 180. To zapowiedź dobrych wyników sierpniowej sprzedaży – oceniono.

Przedstawiciele serwisów z ogłoszeniami potwierdzają, że w drugim tygodniu od startu rządowego programu zainteresowanie było jeszcze większe niż w pierwszym. Analitycy firmy Rednet Property Group tłumaczą wzbierającą falę kurczeniem się oferty mieszkań i wzrostem cen lokali spełniających kryteria programu.





Kupują teraz, bo będzie drożej





„Wiele osób chce kupić mieszkanie jak najszybciej w obawie, że za miesiąc lub dwa będzie ono droższe lub nie będzie dostępne. Już teraz znalezienie gotowego dwu- lub małego trzypokojowego lokalu jest wyzwaniem” – powiedziała gazecie Ewa Palus, ekspertka Rednet Property Group.





Rosjanie masowo wypłacali pieniądze w czasie buntu Prigożyna





„Znamy przypadki inwestycji, w których cenniki mieszkań zostały zmienione 3–4 razy od początku miesiąca, oczywiście w górę. W przypadku dużych mieszkań, które spełniały kryteria programu, ceny zostały podniesione do maksymalnego progu. Najmocniej wzrosły ceny mieszkań dwupokojowych i małych trzypokojowych” – dodała Ewa Palus.