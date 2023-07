„Polska powinna odgrywać coraz większą rolę w Europie” [WIDEO]

„Serce Europy przesuwa się na wschód. Polska, która staje się coraz silniejsza militarnie i gospodarczo i w dodatku od dawna ostrzegała przed Rosją, powinna odgrywać coraz większą rolę – wskazał w rozmowie z TVP Info francuski pisarz i eseista Pascal Bruckner.

Rozmówca Dominiki Ćosić przyznał, że Francja jest obecnie „głęboko rozdarta pomiędzy frakcje, rywalizujące bandy i gangi, które sieją zamęt”. – Franja od zawsze była państwem przemocy. Nie wolno o tym zapominać. Nigdy nie byliśmy krajem harmonii. Ani za dawnych rządów, kiedy mieliśmy wojny religijne i masakry, ani po rewolucji francuskiej – zwrócił uwagę.





– Francja ma przemoc w swoim DNA. Lata terroru, rok 1830, 1848, 1870, a nawet 1968 były pełne przemocy. Zjednoczenie jest możliwe w odniesieniu do konfliktu, ale wszystko zależy od tego, jak go rozwiązujemy – ocenił. – Od momentu rządów prezydenta Emmanuela Macrona niepokoi mnie, że wszystkie manifestacje kończą się agresją lub ją generują. Żółte kamizelki, które zdemolowały Paryż, dokonały więcej zniszczeń niż Wehrmacht w latach 40. – podkreślił Bruckner.





Zamieszki we Francji





Pisarz zwrócił uwagę, że zamieszki na przedmieściach zamieszkanych przez migrantów wybuchają regularnie od 30 lat. – Myślę, że źle je interpretujemy. To manifestacje dilerów narkotykowych, którzy rozpanoszyli się we wszystkich dużych miastach Francji. Wzniecają zamieszki, żeby trzymać policję z dala od swoich interesów. W Holandii czy Belgii dilerzy grożą premierom – zwrócił uwage.

– To przeobraża się w protesty przeciwko temu, że miasta nie pomagają ludziom, którzy nienawidzą Francji. To zjawisko można zakwalifikować jako „gangsterka z braku miłości”. – Tyle że ci ludzie nie są dobrymi muzułmanami. Interesują ich pieniądze, kobiety, błyskotki. Problemy we Francji się piętrzą i nie da się ich rozwiązać – przyznał Bruckner.





Francuski pisarz ocenił również, że „Rosja niesie despotyzm, tak jak chmura niesie deszcz”. – Zrozumieliśmy to dzięki wojnie na Ukrainie. Rosja zaślepiła Zachód. Było to oparte na romantycznej wizji Rosji, micie słowiańskiej duszy. Rusofilia jest tu widoczna. Wynika to z historii II wojny światowej, fascynacji carem, imperium zimna, fascynacji śniegiem. Tojstoj, Dostojewski, Czajkowski, wielka literatura, kultura. Myślę, że Rosja traci swój blask na rzecz Ukrainy, Polski oraz innych krajów słowiańskiego świata – dodał.