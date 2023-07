„Rosja zdecydowała się zaognić swoją imperialną wojnę” [WIDEO]

Rosja zdecydowała się zaognić swoją imperialną wojnę przeciwko Ukrainie, rozpalając na nowo agresję gospodarczą przeciwko społeczeństwom globalnego Południa – powiedział w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy.

Wezwał przy tym pozostałe strony Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej do dalszego wypełniania swoich zobowiązań i eksportu ukraińskiego zboża. Rau stwierdził, że sprawa ta, podobnie jak zburzenie tamy w Nowej Kachowce i zagrożenia wynikające z rosyjskiej okupacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, pokazują, jak szerokie skutki ma rosyjska agresja.





Minister zaapelował też, by jakiekolwiek inicjatywy pokojowe były oparte na sprawiedliwych warunkach i fundamentalnych zasadach prawa międzynarodowego.

– Pamiętajmy, że w każdym wysiłku, by znaleźć pokój na Ukrainie, musimy proponować tylko prawowite rozwiązania, bo niesprawiedliwy pokój lub zamrożony konflikt tylko przedłużyłyby niestabilność i zachęciły do dalszej agresji – wzywał dyplomata. – Jedynym trwałym rozwiązaniem pokojowym będzie takie oparte na Karcie Narodów Zjednoczonych i jej fundamentalnej zasadzie integralności terytorialnej – podkreślił.

Apel do RB ONZ





Minister stwierdził też, że wymogiem do takiego pokoju jest pociągnięcie wszystkich sprawców zbrodni wojennych do odpowiedzialności, bo w przeciwnym wypadku każdy agresor „poczuje się zachęcony do kontynuacji tą samą ścieżką”. – Świat musi nadal wspierać Ukrainę, co jest słuszną sprawą. Mocno apelujemy do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i całej rodziny ONZ, by okazali determinację w obronie fundamentalnych zasad porządku międzynarodowego – powiedział Rau.





Rau był jednym z kilku ministrów spraw zagranicznych, którzy wzięli udział w zwołanej przez Wielką Brytanię poniedziałkowej debacie Rady dotyczącej wojny na Ukrainie, potępiając czyny Rosji. Ukraiński minister Dmytro Kułeba stwierdził, że po tym, jak 16 lipca z Odessy wyruszył ostatni transport ukraińskiego zboża, Rosja ponownie nielegalnie zablokowała port, jednocześnie zwiększając eksport własnej żywności.





– Rosja musi przestać rozgrywać igrzyska głodu z ludźmi całego świata (...) Rosja musi trzymać politykę z dala od globalnego bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział. Wyraził przy tym nadzieję na rychłe zakończenie agresji Rosji. – Rosja przegrywa swoją nielegalną wojnę przeciwko Ukrainie. Reżim Putina staje się słabszy każdego dnia i ostatni bunt Wagnera zademonstrował to nie tylko całemu światu, ale też samym Rosjanom. (...) Kiedy główny kłamca na Kremlu zda sobie sprawę, że nikt nie wierzy już w jego kłamstwa, będzie musiał powstrzymać tę wojnę – zaznaczył.





Podsekretarz generalna ONZ ds. politycznych Rosemary DiCarlo stwierdziła, że wojna na Ukrainie jest „piekłem na ziemi” dla cywilów. Podała też, że według ostatnich danych potwierdzono śmierć 9287 cywilów, w tym 537 dzieci. Dodała jednak, że liczby te są prawdopodobnie znacznie niższe niż rzeczywiste.