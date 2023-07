„Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu” [WIDEO]

Współautor programu „Reset” prof. Sławomir Cenckiewicz dotarł do notatki z MSZ z 30 września 2009 roku, z której wynika, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Co więcej, resort celowo zataił to przed prezydentem.

– Wszyscy, bez żadnego wyjątku musimy tutaj powiedzieć, że te wartości uchronią nas przed tragedią. Że wolność musi być zawsze lepsza od niewoli, że demokracja od dyktatury, że prawda od kłamstwa, że miłość od nienawiści, że szacunek od pogardy, że zaufanie od nieufności, i na koniec: że solidarność od egoizmu. Nie znam nikogo, kto siedziałby tu, w tych krzesłach czy wśród was, drodzy rodacy, kto by tych wartości nie podzielał – mówił 1 września 2009 roku na Westerplatte ówczesny premier Donald Tusk w towarzystwie między innymi Władimira Putina.





Całkowicie inne było przemówienie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Imperializmowi nie wolno ustępować, nie wolno ustępować nawet skłonnościom neoimperialnym – mówił między innymi. Poruszył także sprawę zbrodni katyńskiej. – Dlaczego wydano taki wyrok na tysiące polskich żołnierzy, oficerów, policjantów? To był efekt zemsty. Tak, zemsty za rok 1920, za to, że Polska zdołała wtedy odeprzeć agresję. Można powiedzieć, że to komunizm, ale nie, to nie komunizm, ale szowinizm – powiedział.





Słowa te wywołały wyraźne zniesmaczenie u Putina. Gdy po tych wydarzeniach, pod koniec września 2009 roku, polscy dyplomaci zasiedli do rozmów z przedstawicielami rosyjskiej ambasady, ci ostatni dali Warszawie do zrozumienia, że nie życzą sobie obecności prezydenta Kaczyńskiego na obchodach rocznicowych w Katyniu w 2010 roku. Co ciekawe, w pierwszej notatce, która powstała po spotkaniu, nie ma o tym ani słowa.









Autorzy „Resetu” oceniają, że działo się to najprawdopodobniej dlatego, iż Jarosław Bratkiewicz, prawa ręka Radosława Sikorskiego w MSZ, przesłał ją między innymi do Władysława Stasiaka, bliskiego współpracownika Lecha Kaczyńskiego. Tego samego dnia Bratkiewicz z tego samego spotkania sporządził drugą notatkę – ale z innym rozdzielnikiem, w którym nie było nazwiska żadnego z ludzi prezydenta RP.

Bratkiewicz napisał w niej, że w ślad za notatką pierwszą przygotował drugą, w której zawarł kilka wątków z rozmowy z rosyjskim dyplomatą Polańskim, wymagających – jak to ujął – „większej dyskrecji”. „Rozmówca (Dmitrij Polanski, zastępca ambasadora FR w RP – przyp. red.) obawia się zarazem, że chęć udziału w tym wspólnym przedsiewzięciu [obchodach smoleńskich] może wyrazić również prezydent Lech Kaczyński” – podkreślił Bratkiewicz.





Ujawniona notatka jest nie tylko dowodem na ukrywanie przez MSZ ważnych informacji przed prezydentem, ale też, że już jesienią 2009 roku pojawił się wątek rozdzielenia wizyt prezydenta i premiera w Katyniu w kwietniu 2010 roku, czemu Tusk zaprzeczał między innymi przed sądem.