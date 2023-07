O czym Putin i Tusk rozmawiali w Sopocie? Szósty odcinek „Resetu”

Za nami premiera szóstego odcinka „Resetu” zatytułowanego „Od Lizbony po Władywostok”. Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz przedstawili kulisy wydarzeń z 2009 roku, kiedy na sopockim molo doszło do spotkania Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Po raz pierwszy przedstawiono notatkę z tego spotkania.

Tusk spotkał się wcześniej z Putinem 29 stycznia 2009 roku w Davos, gdzie zaprosił go do Polski na spotkanie w formule konsultacji rządowych. Rosjanin zaproszenie przyjął.





Jednym z odpowiedzialnych za przygotowanie spotkania był ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który specjalnie udał się do Moskwy, by ustalić szczegóły spotkania z Siergiejem Ławrowem. Miał również nalegać na osobiste spotkanie z Putinem, do którego jednak nie doszło.





Gdy bowiem Sikorski przyjechał na Kreml, nie został wpuszczony przez strażnika. Później Rosjanie przeprosili, a Sikorski uznał sprawę za zamkniętą.





Okazja nadarzyła się już 1 września 2009 roku, gdy miały miejsce obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w których brali udział m.in. prezydent Lech Kaczyński, premier Donald Tusk, kanclerz Niemiec Angela Merkel czy prezydent Rosji Władimir Putin.





Przy okazji rocznicy na sopockim molo doszło do spotkania Tuska z Putinem. Twórcy „Resetu” dotarli do notatki z tamtej rozmowy.

Notatka





Notatka ze spotkania Tuska z Putinem wskazuje jasno, że celem resetu między Polską a Rosją było sprowadzenie stosunków polsko-rosyjskich do standardów panujących w relacjach Rosji z Niemcami, o czym piszą wprost autorzy dokumentu: „W swojej odpowiedzi premier Tusk podkreślił, że dialog i współpraca między Polską a Rosją nie mogą być gorsze niż współpraca między Polską a Niemcami i między Rosją a Niemcami. Jednocześnie zaznaczył, że nie do pomyślenia jest, żeby w sprawie II wojny światowej łatwiej było zbudować dialog polsko-niemiecki niż dialog polsko-rosyjski”.





Jak podkreślono, „podzielając powyższą opinię, premier Putin wyraził wdzięczność premierowi Tuskowi za jego osobiste zaangażowanie i zaangażowanie rządu przezeń kierowanego w polepszanie stosunków polsko-rosyjskich. Uznając, że »z tym rządem RP można pracować«, Putin wskazał na potrzebę wzmocnienia chrześcijańskiego wymiaru współpracy polsko-rosyjskiej, ponieważ chrześcijaństwo jest duchowym zaczynem wartości Unii Europejskiej”.

Zdanie, że rząd Donalda Tuska to „rząd , z którym da się pracować”, zostało rozwinięte podczas konferencji prasowej.





– W rzeczywistości w poprzednim okresie nasze relacje były nie najlepsze. Pragnę podkreślić, że myśmy nie byli inicjatorami pogorszenia kontaktów między naszymi państwami. Jesteśmy bardzo wdzięczni czynnemu rządowi Polski, że w osobie pana premiera i jego kolegów pozyskaliśmy partnerów, z którymi da się współpracować – powiedział zbrodniarz wojenny.





Autorzy „Resetu” dotarli też do notatek polskiego MSZ po rozmowach z rosyjskimi dyplomatami we wrześniu 2009 roku, po słynnym przemówieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte. Polscy dyplomaci już wtedy mieli świadomość, że Rosjanie nie życzą sobie na obchodach katyńskich udziału prezydenta Kaczyńskiego. Informację tę celowo i świadomie ukryto jednak przed głową polskiego państwa. Z notatek tych wynika także, że wbrew temu, co mówili między innymi Donald Tusk i Radosław Sikorski pojawił się wątek rozdzielenia wizyt w kwietniu 2010 roku.