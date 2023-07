Rolka papieru toaletowego na tydzień. Poznański teatr wprowadził limity dla artystów

Polski Teatr Tańca w Poznaniu wprowadził dla swoich pracowników limit w zużywaniu papieru toaletowego. Każdemu przydzielono jedną rolkę na tydzień. Instytucja kultury tłumaczy taką decyzję „nadmiernym i nieuzasadnionym zużyciu środków higienicznych na wszystkich piętrach”.

Dyrektorka Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu Iwona Pasińska potwierdziła Radiu Poznań, że placówka wprowadziła dla pracowników limity dotyczący papieru toaletowego. Wyjaśniła, że wiąże się to z ostatnimi przypadkami kradzieży. Jak powiedziała Pasińska, w ciągu dwóch godzin z łazienek placówki zniknęło 26 rolek.

Wcześniej Grzegorz Janoszka z Partii Razem opublikował w mediach społecznościowych maila zaadresowanego do pracowników instytucji.

„W związku z nadmiernym i nieuzasadnionym zużyciem środków higienicznych (papier toaletowy) na wszystkich piętrach zostaje wprowadzony limit 1 rolki na 1 osobę na okres tygodnia” – napisał koordynator ds. administracyjnych teatru.









Jak dodał pracownik działu administracyjnego instytucji, „zaistniała sytuacja jest pokłosiem niestosowania się do polityki racjonalnego użytkowania dostępnych środków higienicznych w całym teatrze, pomimo sygnałów, że zużycie jest niewspółmierne do ilości osób i potrzeb do jakich stosowane są środki higieniczne”.





Teraz pracownicy teatru muszą zgłaszać się do pań sprzątających siedzibę placówki, aby otrzymać przysługującą im na tydzień rolkę. Papier toaletowy muszą trzymać w szafkach.

Janoszka udostępnił też jeszcze jednego maila skierowanego do pracowników. Jak przekazał koordynator ds. administracyjnych, „pierwsza przerwa w pracy na posiłek przysługuje po 6 godzinach od rozpoczęcia pracy”.









Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem teatru w Poznaniu sprawuje samorząd województwa wielkopolskiego.