Ministerstwo Klimatu demaskuje kłamstwa opozycji o cenach energii: Jedne z najniższych w Europie

Od pewnego czasu politycy opozycji próbują przekonać Polaków, że żyją w państwie, w którym ceny energii są niewyobrażalnie wysokie. Winą za ten – jak się okazuje urojony – stan rzeczy obarczają rząd Zjednoczonej Prawicy. Portal tvp.info zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z zapytaniem w tej sprawie. Z informacji powołującego się na dane Eurostatu MKiŚ wynika, że w drugiej połowie 2022 r. Polska miała jedne z najniższych cen w Europie.

Zobacz także: Pierwsza taka sytuacja. W niedzielę w Polsce ujemne ceny energii elektrycznej





„Stworzony przez rząd system wsparcia odbiorców energii jest jednym z najbardziej kompleksowych w całej UE i został wprowadzony jako jeden z pierwszych – zanim zaczęły obowiązywać rekomendacje UE w zakresie cen nośników energii np. gazu” – czytamy w odpowiedzi MKiŚ na zapytanie naszego portalu.





Niskie ceny dzięki mechanizmom wsparcia odbiorców





Jak podkreślono, „niezależnie od cen energii na rynku dnia następnego, czyli w praktyce giełdowych zakupów dla firm – polski odbiorca ma stabilne, niskie ceny dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku i obowiązującym aktualnie mechanizmom wsparcia odbiorców”.





„Rzetelne i sprawdzone dane dotyczące cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych są publicznie dostępne na stronach Eurostat” – przypomniało MKiŚ.

#wieszwiecej Polub nas

„Zgodnie z danymi Eurostatu dotyczącymi cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, w II połowie 2022 r. Polska miała jedne z najniższych cen w Europie – ok 0,1604 euro/kWh, co plasuje ją na 6. miejscu wśród 27 Państw UE” – podkreślono. Resort klimatu i środowiska przypomniał, że „średnia cena w UE wynosiła wtedy 0,2840 euro/kWh i była o ok. 77% wyższa niż w Polsce. Średnia cena w Niemczech wyniosła natomiast 0,3357 euro/MWh czyli była o ok. 109% wyższa niż w Polsce”.