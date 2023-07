Włoski europoseł: UE nie pomaga Polsce tak, jak powinna

Słusznie Giorgia Meloni poruszyła sprawę, która często nie jest wystarczająco podkreślana, czyli wysiłek podejmowany przez Polskę i Polaków w przyjmowaniu setek tysięcy uchodźców wojennych. Mówię tu szczególnie o kobietach i dzieciach z Ukrainy. Ten wysiłek jest ogromny również pod względem ekonomicznym, ale Unia Europejska nie pomaga Polsce tak, jak powinna – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Nicola Procaccini, włoski poseł do Parlamentu Europejskiego.

Nicola Procaccini jest eurodeputowanym z partii Bracia Włosi (Fratelli d’Italia) i współprzewodniczącym Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Wziął on udział w dniach studyjnych Grupy EKR, które odbyły się w Warszawie od 5 do 7 lipca. Jednym z punktu programu była konferencja pt. „Przyszłość Unii Europejskiej”, w której uczestniczyli szefowie polskiego i włoskiego rządu – Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni.

Portal tvp.info: Premier Włoch Giorgia Meloni mówiła ostatnio podczas wizyty w Warszawie o imigracji. Jakie wspólne rozwiązania mają Polska i Włochy?





Nicola Procaccini: Naszym wspólnym celem jest przeciwdziałanie nielegalnej imigracji. Wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do Europy i często docierają do Włoch, nie mają prawa azylu. Powinni więc być repatriowani, ale wiemy, jak bardzo jest to trudne.

Włochy i Polska dobrze rozumieją, że zjawisko imigracji musi być zarządzane. Aby przeciwstawiać się niekontrolowanemu przepływowi imigrantów, trzeba pracować nad wymiarem zewnętrznym, tzn. nad krajami pochodzenia i tranzytu imigrantów.

Słusznie Giorgia Meloni poruszyła sprawę, która często nie jest wystarczająco podkreślana, czyli wysiłek, jaki Polska i Polacy podejmują w przyjmowaniu setek tysięcy uchodźców wojennych. Mówię tu szczególnie o kobietach i dzieciach z Ukrainy. Ten wysiłek jest ogromny również pod względem ekonomicznym, ale Unia Europejska nie pomaga Polsce tak, jak powinna.

Jak Unia Europejska powinna wesprzeć pomoc dla ukraińskich uchodźców? Weźmy też pod uwagę kwestię zablokowania KPO ze strony Brukseli.





UE powinna pomóc w konkretny sposób. Tymczasem nie tylko nie pomaga Polsce, ale wręcz żąda od niej, i od Węgier, płacenia 20 tys. euro za każdego imigranta nieprzyjętego w ramach relokacji. We Włoszech powiedziałoby się, że oprócz krzywdy to również kpina. Jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, to Węgry są w tym momencie szantażowane, nawet bardziej od Włoch i Polski. A te pieniądze nie są przyznawane ze względu na formę szantażu, którą prowadzi Komisja Europejska. Jest to bardzo niesprawiedliwe.





W jaki sposób kraje europejskie mogą zrównoważyć kryzys ekonomiczny związany z pandemią i wojną, by utrzymać właściwy poziom gospodarczy?





Gdy skończył się kryzys związany z COVID-19, niestety rozpoczął się kryzys geopolityczny wywołany inwazją rosyjską na Ukrainie. Przysporzyło to problemów o charakterze ekonomicznym, i nie tylko. W takiej sytuacji trzeba stosować prawo międzynarodowe – wspierać Ukrainę zarówno w zakresie pomocy cywilnej, jak i militarnej. Do tego trzeba też pracować nad rozwojem gospodarczym. Należy uwolnić gospodarkę i ją wzmocnić, nawet ignorując ograniczenia budżetowe. Taka na pewno jest linia we Włoszech.

Włochy i inne kraje myślą o zmianie źródła dostaw gazu.





Giorgia Meloni przypomniała, że jedną z przyczyn powstania Unii Europejskiej była potrzeba zoptymalizowania zużycia węgla i stali. UE zrodziła się więc na bazie surowców i energii. Niestety w ciągu lat zapomniała o ważnych sprawach, woląc zajmować się wieloma mało istotnymi rzeczami, które wtargnęły do codzienności Europejczyków. Chcielibyśmy, aby UE wróciła do korzeni i interesowała się niewieloma sprawami, ale za to ważnymi – jak np. surowce i dostarczanie źródeł energii gazu.

Niektóre kraje UE, w tym Włochy, dobrze zrobiły, uwalniając się od rosyjskiego gazu. Ale teraz nie wolno nam ryzykować zamiany poprzedniej zależności od rosyjskiego gazu na podporządkowanie się w kwestiach energetycznych Chinom, które dostarczają oprócz surowców również panele fotowoltaiczne oraz infrastrukturę służącą do energii odnawialnej.

Jakie jest stanowisko Włoch względem Rosji i uniezależnienia się od tego kraju? Co sądzicie o kwestii bezpieczeństwa, ponieważ mówi się, że jest ryzyko, iż Rosja zaatakuje też inne państwa, nie tylko Ukrainę.





Włochy z wielkim trudem zdołały uwolnić się od rosyjskiego gazu. Udało się otworzyć ważne kanały jego dostaw, zwłaszcza z Afryką. To jest ważne również pod względem imigracji, ponieważ – jak słusznie uważa Giorgia Meloni – żeby zniechęcić do ucieczki z Afryki, trzeba próbować sprawić, by Afryka się rozwijała.

Jak mówiłem, Włochy uwolniły się od rosyjskiego gazu, a teraz usiłują zdywersyfikować swoje źródła energii. Oczywiście źródła odnawialne też są ważne, ale ten proces przejściowy (na czystą energię) musi być wykonywany stopniowo, aż „zielone” technologie zostaną wystarczająco opracowane, bez uciekania się do ekstremizmu „green”, który miał miejsce w Europie. To było okropne wymuszenie, przez które cierpi system społeczny i ekonomiczny naszych krajów. Osiągnięcie Europejskiego Zielonego Ładu musi być więc procesem przeprowadzonym w odpowiednim czasie i za pomocą właściwych narzędzi.

Jaką postawę powinna przyjąć Europa w stosunku do Chin? Giorgia Meloni jeszcze przed wyborami powiedziała, że w przypadku zwycięstwa Rosji na Ukrainie mogłyby zyskać również Chiny.





Giorgia Meloni słusznie zaznaczyła, że jeśli zostanie zaakceptowana myśl, że jeden kraj może najechać bezkarnie na inny, to może ośmielić Chiny, które są wielką potęgą i które rozwinęły się w ostatnich latach, by najechały sąsiadujące z nimi kraje, np. Tajwan. Dlatego trzeba egzekwować prawo międzynarodowe, ponieważ jest ono jedyną gwarancją pokoju.

Jakie jest nastawienie Włoch do Ukrainy pod względem wsparcia?





Włochy wspierają Ukrainę na wiele sposobów – od pomocy humanitarnej, ekonomicznej po militarną. Oczywiście mamy nadzieję, że konflikt zakończy się jak najszybciej, ale na pewno nie może doprowadzić do zniknięcia Ukrainy, ponieważ to oznaczałoby podpalenie całego świata. To coś, na co oczywiście nie możemy pozwolić.

Jaki kierunek obierze Europa po wyborach? Teraz Hiszpania, niedługo Polska, a także wybory do Parlamentu Europejskiego.





Uważam, że zarówno w wyborach w ostatnich miesiącach, jak i w tych, które niedługo odbędą się w Europie, czuć podmuch silnego konserwatywnego wiatru. Oznacza to, że jesteśmy na dobrej drodze; że nasz punkt widzenia na rozwój naszych krajów jest właściwy. To pragmatyczny punkt widzenia, który ma głębokie korzenie kulturowe i nowoczesne pomysły. Jest to punkt widzenia, który przyjmuje się coraz bardziej. Myślę, że odniesie on sukces w Hiszpanii, w Polsce, a także w najbliższych wyborach do PE.

Nurt konserwatywny zdobędzie przewagę nad lewicą, socjalistami i zielonymi oraz przywróci UE jej oryginalną tożsamość, tzn. Unia nów stanie się przymierzem wolnych i suwerennych narodów, które jednoczą się, by robić razem niewiele rzeczy, ale za to bardzo ważnych. Chodzi na przykład o ochronę granic europejskich.

W Warszawie odbyła się konferencja „Przyszłość Unii Europejskiej”. Jaka jest przyszłość naszych państw, jeśli chodzi o strukturę bądź instytucje UE i ochronę fundamentalnych wartości, w tym chrześcijańskich?





My przeciwstawiamy się idei superpaństwa, którą popiera lewica. Ta koncepcja umniejsza wymiar narodów, tak jakby były organami administracyjnymi. My bronimy Europy wolnych i suwerennych narodów. Nie na próżno Jan Paweł II chciał, aby korzenie europejskie były zapisane w konstytucji europejskiej. Te korzenie określają nas, bo są dziedzictwem kobiet i mężczyzn, którzy w ciągu wieków i tysiącleci myśleli o naszej przyszłości. To są idee, które stały się podstawą naszej cywilizacji.

Ta cywilizacja musi być chroniona. Obrona cywilizacji zachodniej, europejskiej nie oznacza bycia przeciwko innym cywilizacjom ani narzucania innym narodom bądź osobom, w tym czy imigrantom, by podzielali nasze wartości. Oczywiście prosimy, by nasze korzenie były respektowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zobaczymy we wszystkich krajach Unii to, co widzimy we Francji, gdzie błędna integracja i wielokulturowość doprowadziły do rozwarstwienia narodu i wywołały ciągły stan wojenny. Uważamy, że francuski model jest dokładnie tym, w kierunku czego nie możemy zmierzać. Być może mamy jeszcze w Europie czas, by zatrzymać ten dryf, ale musimy to zrobić teraz, bo niedługo będzie za późno.

Jak mógłby pan skomentować wystawę w Unii Europejskiej, która uderza w wartości i chrześcijaństwo?





Grupa parlamentarna lewicy zorganizowała wystawę, która szydzi z chrześcijaństwa, przedstawiając Jezusa i Jego uczniów jako sadomasochistów. Paradoksalnie w PE nie może być żadnego krzyża, żadnego odniesienia do chrześcijaństwa, ponieważ uznaje się, że musi to być miejsce laickie, więc nie mogą tam wisieć symbole religijne.

Daje to wyobrażenie o wrogu, z którym walczymy. A walczymy z ideą kultury unieważnienia (cancel culture) czy też z kulturą przebudzenia (woke culture). Są one dokładnym zaprzeczeniem naszej najgłębszej tożsamości. Stoją w sprzeczności z wartościami, które doprowadziły do rozwoju Europy, tak że stała się atrakcyjna dla innych narodów, które nie przez przypadek chcą tutaj przyjeżdżać i mieszkać. Dlatego musimy bronić naszej tożsamości na szczeblu zarówno politycznym, jak i kulturowym czy społecznym.

Jak będzie wyglądała współpraca między Polską a Włochami pod względem gospodarczym i między rządami?





Włochy i Polska mają historyczne powiązania. Pamiętam, że to jedyne narody na świecie, które w swoich hymnach państwowych mają odniesienie do siebie. We włoskim hymnie narodowym mówi się o krwi włoskiej i polskiej, podobnie w polskim hymnie mówi się o Włoszech. To powiązanie jest więc historyczne i kulturowe, a także religijne, które ostatnio wzmocniło się dzięki ogromnej postaci – świętego, ale też męża stanu – Jana Pawła II. Naturalnie to nie wystarczy; należy planować przyszłą współpracę gospodarczą, kulturową. Musi to być pełna współpraca. Uważam, że Włochy potrzebują Polski, a Polska potrzebuje Włoch, aby razem wzrastać.

Czy do wzrostu regionalnego państwa mogą czerpać ze środków unijnych, czy też muszą same o niego zadbać?





Kraje europejskie dają wkład do Europy i sprawiedliwe jest to, by UE dawała państwom fundusze. Naturalnie te środki muszą być dobrze wydane; są one cenne dla rozwoju miast i regionów. To jeden z powodów, dla których istnieje Unia Europejska, ponieważ – jak to się mówi we Włoszech – „w jedności siła”. Oznacza to, że jeśli pojedyncze gospodarki pracują razem, stają się silniejsze. Z tego powodu każdy kraj musi starać się otrzymać od UE możliwie jak najwięcej pieniędzy i dobrze je wydać.

Jak mógłby pan podsumować spotkanie premierów – Giorgii Meloni i Mateusza Morawieckiego?





Było to spotkanie oczywiście również o charakterze osobistym, ponieważ nawiązali oni relację opartą na wzajemnym szacunku. Ale to nie tylko to. To także relacja między dwoma narodami, które mają wiele wspólnego, więc spotykają się, by stawiać czoła wyzwaniom naszych czasów. Są to wymagające wyzwania, bo kontekst geopolityczny jest bardzo trudny. To powód, dla którego braterskie narody muszą sobie pomagać i zbliżać się do siebie, ponieważ zjednoczone są bardziej wolne i silniejsze.





