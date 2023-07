Nurt Wisły porwał 50-latka. Dramatyczny koniec poszukiwań

Służby odnalazły ciało mężczyzny, który został porwany przez nurt rzeki. Mężczyzna wypoczywał z rodziną w miejscowości Holendry (woj. mazowieckie) nad brzegiem Wisły.

– W niedzielę po godz. 14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Holendry w Wiśle topi się mężczyzna. Na miejsce natychmiast zostały skierowane służby – informowała PAP oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner.





Nurt Wisły porwał 50-latka





Dodała, że 50-latek wypoczywał nad brzegiem rzeki z rodziną.





– W pewnym momencie chcieli przejść na drugi brzeg, jednak mężczyzna został porwany przez nurt. Pozostałym osobom udało się wydostać z wody – wyjaśniła podkom. Małgorzata Pychner.





Na miejsce przyjechały służby i rozpoczęła się akcja ratownicza. Wielogodzinne poszukiwania z udziałem kilkudziesięciu strażaków PSP i druhów OSP oraz policjantów zostały przerwane w niedzielę około godz. 21 ze względu na porę nocną.













– Niestety użycie specjalistycznego sprzętu: ośmiu łodzi, drona, skutera wodnego i skanera oraz pomimo pracy specjalistycznej grupy płetwonurków z Warszawy nie doprowadziło do odnalezienia poszkodowanego – podała policjantka.

W poniedziałek rano poszukiwania zostały wznowione.





– Podczas działań poszukiwawczych na Wiśle strażacy OSP Maciejowice w korycie rzeki ujawnili zwłoki zaginionego 50-latka. Obecnie na miejscu zdarzenia trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratury – przekazała Pychner.





Przypomniała jednocześnie o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.





– Funkcjonariusze kontrolują zbiorniki wodne, ponieważ upalne, wakacyjne dni to doskonały pretekst do skorzystania z orzeźwiających kąpieli. Unikajmy jednak z korzystania z dzikich kąpielisk. W takich miejscach nie mamy pewności co do jakości wody i do tego, jak kształtuje się dno pod lustrem wody. Funkcjonariusze zalecają, aby wybierać te kąpieliska, które są strzeżone przez ratowników oraz te, które mają wytyczone strefy do pływania – podkreśliła Pychner.