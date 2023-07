Czeczeni wspierali terroryzm? Sąd Najwyższy wydał ostateczny wyrok

Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie trzech Czeczenów oskarżonych między innymi o wspieranie terroryzmu. Oznacza to, że mężczyźni są niewinni i pozostają na wolności.

Kasację od wyroku uniewinniającego, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, wniosła prokuratura.





W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Sądu Najwyższego Małgorzata Wąsek-Wiaderek powiedziała, że dla rozpoznania sprawy kluczowa jest interpretacja w oparciu o przepisy obowiązujące w momencie popełnienia czynu, czyli w 2014 roku.





Zakres penalizacji zarzucanych czynów był wtedy węższy i mówił o działaniu w zamiarze bezpośrednim, a tego nie udało się udowodnić.





– Po pierwsze uznajemy, że nie da się tak naprawdę ustalić zamiaru bezpośredniego. A skoro są wątpliwości co do możliwości ustalenia działania bezpośredniego, właśnie w celu działania przestępstwa terrorystycznego, to te wątpliwości zgodnie z artykułem 5 paragraf 2 należy interpretować na korzyść oskarżonych, i tak w tej sprawie się stało – dodała sędzia Wąsek-Wiaderek.





O co oskarżeni byli trzej Czeczeni?





Pierwotne zarzuty wobec Czeczenów zostały postawione na bazie źle przetłumaczonych przez ABW nagrań z rozmów telefonicznych. Zarzuty najpierw dotyczyły wspierania Państwa Islamskiego, potem Emiratu Kaukaskiego.





Oskarżeni nie przyznali do winy i tłumaczyli, że zbierali pieniądze dla bojowników walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.