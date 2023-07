Poznań. Ofiara śmiertelnego postrzału to artysta i bloger

Bloger, aktywista, artysta jest śmiertelną ofiarą niedzielnej strzelaniny w centrum Poznania – poinformowali w mediach społecznościowych znajomi zabitego. W niedzielę po południu mężczyzna strzelił do drugiego z broni krótkiej, po czym oddał strzał do siebie; obaj nie żyją.

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka powiedział o niedzielnym zdarzeniu w centrum Poznania, że wstępnie „wszystko wskazuje tutaj na zawód miłosny”.





Do tego zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 17. w centrum Poznania w obrębie ogródka gastronomicznego przy jednym z hoteli na ul. Św. Marcin.

Mężczyzna podszedł do stolika, przy którym siedziała para, strzelił do siedzącego przy stoliku mężczyzny. Następnie ponownie strzelił do leżącego mężczyzny, przyłożył sobie pistolet do głowy i wystrzelił.





Obaj mężczyźni zmarli, jeden z nich – po przewiezieniu do szpitala. W mediach społecznościowych pojawiło się drastyczne nagranie, na którym strzelec dobija mężczyznę i popełnia samobójstwo. Sprawca miał pozwolenie na posiadanie broni.

Zabitego narzeczonego wspominał na Facebooku samorządowiec z Murowanej Gośliny Kamil Grzebyta.





„Był artystą, blogerem, zawsze uśmiechniętym i życzliwym. Współpracowaliśmy razem, nagrywaliśmy filmy (...). Społeczeństwo straciło wartościowego człowieka, który miał jeszcze wiele do zaoferowania. Jego mordercą jest także mój znajomy. To również młody, inteligentny człowiek z perspektywami, o którym nigdy bym się nie spodziewał, że sięgnie po broń i odda strzał” – podał Grzebyta.





„Rzeczpospolita” podała, że zastrzelony mężczyzna był między innymi działaczem stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź i kandydatem do łódzkiej rady miejskiej w wyborach samorządowych w 2014 r. Startował z komitetu wyborczego Nowa Prawica – Janusz Korwin-Mikke, lecz nie uzyskał mandatu.





Mężczyzna był także pracownikiem Biura Obsługi Słuchacza Filharmonii Łódzkiej. Pod koniec maja tego roku zorganizował Festiwal Muzyki z Gier Komputerowych. Prowadził też na Facebooku blog o polityce, historii i ekonomii.









„Głos Wielkopolski” poinformował, że napastnik był pracownikiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Informację tę potwierdził rzecznik WUW.





Policja i prokuratura nie informują na razie szerzej o poczynionych dotąd ustaleniach w sprawie zdarzenia.