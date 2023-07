Żołnierze WOT zestawieni z nazistowskimi bojówkami. Burza po publikacji gazeta.pl

W Polsce, demokratycznym kraju w Unii Europejskiej, działa mundurowa formacja przypominająca bojówki żywcem wyjęte z Niemiec lat 30. – czytamy w wywiadzie opublikowanym na portalu gazeta.pl. Rozmówca serwisu Mikołaj Grynberg promując swoją nową książkę mówi także o ukrywaniu imigrantów przed funkcjonariuszami Straży Granicznej. Publikacja wzburzyła komentujących.

To już kolejny atak na polskie służby za działania na polsko-białoruskiej granicy.

Zobacz także: Opozycja o bezpieczeństwie granicy – ataki na Straż Graniczną, Wojsko Polskie i WOT

Szkaluje WOT i... promuje książkę o sytuacji na granicy

Tym razem narrację o rzekomych zbrodniach popełnianych przez Straż Graniczną czy żołnierzy włączył się serwis gazeta.pl. W wywiadzie z Mikołajem Grynbergiem, pisarzem i fotografem, który promuje swoją nową książkę „Jezus umarł w Polsce” o sytuacji na granicy z Białorusią.

Kierunek rozmowy wskazuje zresztą prowadzący rozmowę pracownik portalu Mike Urbaniak: „Ludzie ratujący migrantów mówią, że mundur wzbudza w nich dzisiaj tylko pogardę i nienawiść. Szczególnie ten wotowców, którzy przypominają im raczej kibolskie bojówki”.

Grynberg: Wiele kojarzy się z Holokaustem

Grynberg idzie dalej, porównując WOT do niemieckich nazistowskich bojówek.





„I teraz należy sobie zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że w Polsce, demokratycznym kraju w Unii Europejskiej, działa mundurowa formacja przypominająca bojówki żywcem wyjęte z Niemiec lat 30. Moi rozmówcy mówią, że najgorzej jest spotkać w lesie właśnie ich, że są niezwykle agresywni, wulgarni, bezkarni i mało przewidywalni” – twierdzi rozmówca portalu gazeta.pl.

Dalej padają również oskarżenia pod adresem Straży Granicznej. Dziennikarz pyta, czy porównywanie działań wobec imigrantów ze szmalcownictwem nie jest nadużyciem.

„Skojarzenia pojawiają się same – i moim rozmówcom, i mnie, i pewnie tobie. Trudno cenzurować skojarzenia, nie ma na to siły. Owszem, można ich nie wypowiadać ze strachu przed oceną, krytyką i oskarżeniem o nadużycie, ale one przez to nie znikną. Na polsko-białoruskiej granicy nie odbywa się Holokaust, powiedzmy to od razu, ale wiele z tego, co się tam dzieje, kojarzy się z tamtym okresem. Na przykład ukrywanie ludzi” – komentuje Grynberg.

Jabłoński: Dziękujemy za szczerość

Do wywiadu odniósł się w mediach społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.





„Opozycja i wspierające ją media generalnie wiedzą, że powinni przynajmniej udawać szacunek dla Wojska Polskiego – no ale jednak czasem się zapominają i mówią wtedy, co naprawdę myślą. Jak zwykle w takich sytuacjach – dziękujemy za szczerość” – podkreśla polityk.

Zobacz także – Ochojska: Przez PiS ludzie umierają na granicy i są zakopywani. Dowody? „Nie ma”