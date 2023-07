Media: Piątek znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek

Po latach spędzonych we Włoszech i w Niemczech Krzysztof Piątek robi lekki krok w tył w karierze. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, reprezentant Polski od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy tureckiego Basaksehiru.

Basaksehir to piąty zespół poprzedniego sezonu ligi tureckiej. Zabrakło niewiele, by klub prowadzony przez Emre Belozoglu dość nieoczekiwanie awansował do europejskich pucharów. Być może stanie się z tak z Piątkiem w składzie.





Jeśli wierzyć doniesieniom mediów, reprezentant Polski lada moment podpisze trzyletni kontrakt. Po występach we Fiorentinie, Salternitanie, Herthcie czy – przede wszystkim – Milanie turecka Super Lig to dla 28-latka krok w tył. W jego sytuacji nie było jednak wyjścia. Hertha spadła do 2. Bundesligi, a kontrakt Piątka (ok. 2 miliony euro rocznie) przerastał możliwości finansowe klubu.





Basaksehir pod wodzą Belozoglu, niegdyś znakomitego piłkarza, prezentuje atrakcyjny, ofensywny futbol, skrojony pod skuteczną „dziewiątkę”. Taką jak Piątek. Nic dziwnego, że nasz napastnik liczy, że przeżyje w Turcji renesans kariery i pomoże zespołowi awansować do Ligi Mistrzów.





Jak informuje turecki dziennikarz, Ertan Suzgun, Polak najpóźniej we wtorek ma pojawić się w Stambule, by podpisać kontrakt i przejść testy medyczne. Nie wiadomo, ile zarobi w nowym zespole.