Podolak o Moście Krymskim: Obiekty służące do dostaw narzędzi zabijania krótko żyją

Konstrukcje służące dostawcom narzędzi do zabijania „nie są długotrwałe”, niezależnie od przyczyn ich zniszczenia – ocenił doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. W ten sposób odniósł się on do incydentu na rosyjskim moście na okupowany Krym. Źródła w ukraińskich organach ochrony prawa oznajmiły, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Marynarka Wojenna przeprowadziły atak na most przy użyciu dronów.

„Wszelkie nielegalne konstrukcje używane do dostaw narzędzi Rosji do (dokonywania) masowych morderstw nie są długotrwałe, niezależnie od powodów ich zniszczenia” – napisał Podolak na Twitterze.





Doniesienia o uszkodzeniu mostu na okupowany Krym pojawiły się rano. Na opublikowanych w mediach zdjęciach i nagraniach widać wyrwę między dwoma odcinkami drogowej części mostu.





Oficjalnie nie potwierdzono doniesień o ukraińskim ataku przy użyciu dronów na most.

Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow odmówił komentarza co do przyczyn incydentu. Rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk wskazała, że to mogła być prowokacja Rosji.





