Kim są ofiary tragedii w Poznaniu? Nowe informacje o zbrodni i wstrząsające nagranie

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności dramatu, jaki rozegrał się w niedzielne popołudnie na ul. Święty Marcin w Poznaniu. Mężczyzna podszedł do siedzącej przy stoliku pary i postrzelił innego mężczyznę, a następnie popełnił samobójstwo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pistolet wyciągnął były partner kobiety, a ofiarą jest jej narzeczony. Motywem napastnika był prawdopodobnie miłosny zawód.

Do tego zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 17. w centrum Poznania w obrębie ogródka gastronomicznego przy jednym z hoteli na ul. Św. Marcin.

W mediach społecznościowych pojawiło się wstrząsające nagranie, na którym widać moment ataku; mężczyzna podszedł do stolika, przy którym siedziała para, strzelił do siedzącego przy stoliku mężczyzny. Następnie krótko rozmawiał z kobietą, ponownie strzelił do leżącego mężczyzny, przyłożył sobie pistolet do głowy i strzelił.

Z nieoficjalnych informacji reportera TVP Info wynika, że zabójcą jest ekschłopak kobiety, a ofiarą – jej narzeczony. Para zaręczyła się kilkanaście dni temu, a do Poznania przyjechała z Łodzi na weekend.

Podobne informacje przekazał „Głos Wielkopolski”. „Zastrzelony mężczyzna Konrad D. nie był kochankiem kobiety Julii H., ale narzeczonym. Była z nim w związku od 2022 r. Narzeczonymi zostali zaledwie dwa tygodnie temu. Strzelił do niego były chłopak kobiety Mikołaj B., który następnie popełnił samobójstwo” – czytamy.

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak nie chciał potwierdzić przebiegu zdarzeń. Powiedział, że została zabezpieczona broń krótka i nagrania monitoringu; trwa przesłuchiwanie świadków.

Wiadomo, że obie ofiary śmiertelne to poznaniacy w wieku 30 i 31 lat. Trwa ustalanie, czy mężczyzna, który strzelał, był posiadaczem broni i czy miał ją legalnie.