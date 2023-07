Planował zamach w Polsce. Żaryn: To nie był zaburzony dzieciak

To nie był zaburzony dzieciak. Mieliśmy do czynienia z konkretną osobą, która miała przygotowany plan. I zaczęła realizować plan związany z atakiem terrorystycznym w Polsce – powiedział o niedoszłym zamachowcu zatrzymanym przez ABW zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn skomentował w radiowej Trójce opinię anonimowego informatora, którego zacytował portal Onet, określającego niedoszłego zamachowca jako zagubionego i zaburzonego dzieciaka.

– Takie cytaty mogą służyć rozdrabnianiu poczucia powagi sytuacji. Ta sprawa była rzeczywiście realnym zagrożeniem dla naszego państwa i mieliśmy do czynienia z realnym człowiekiem, który przeszedł na islam i chciał prowadzić dżihad w Polsce – ocenił Stanisław Żaryn.

Odpowiedział też na pytanie, dlaczego informacja o niedoszłym zamachowcu i złapanych przez służby szpiegach przekazywana jest opinii publicznej z opóźnieniem.

– Mamy świadomość, że Polacy powinni otrzymywać informacje o tym, co robią służby i jakie są zagrożenia. Ale z drugiej strony nigdy nie możemy narażać śledztwa i tego, żeby walka z przestępczością była skuteczna. A zatem możemy informować dopiero wtedy, kiedy informacja podana publicznie nie zagrozi śledztwu – podkreślił.

ABW zatrzymała nastolatka. Planował zamach w Polsce

Zaznaczył, że zatrzymany niedoszły zamachowiec działał sam. – Na ten moment mamy do czynienia raczej z osobą, która działała sama – powiedział.





– Jego otoczenie nie było zaangażowane w przygotowania do tego zamachu. Ale to wszystko trzeba było sprawdzić, na to potrzeba czasu. Nie w o wszystkim możemy informować z dnia na dzień. Tam gdzie możemy narazić śledztwo, musimy być bardzo wstrzemięźliwi – dodał.







ABW zatrzymała w połowie czerwca 18-latka który planował zamach terrorystyczny. To mieszkaniec gminy Ciepłowody, oddalonej około 20 km od Ząbkowic Śląskich. Gdy miał 16 lat, wyjechał z rodziną do jednego z krajów Beneluksu.

– Tam zafascynował się islamem i zdobyć pierwsze kontakty z członkami tzw. Państwa Islamskiego – powiedział anonimowo jeden ze śledczych.

Planował zamach w Polsce, chciał zrobić pas szahida





Pod koniec 2022 r. zdecydował się przejść na islam. W swojej działalności inspirował się tzw. Państwem Islamskim i wzorował na Osamie bin Ladenie czy Abubakrze Al-Bahdadim.

Po powrocie do Polski przez internet nawiązywał kontakty z członkami tzw. Państwa Islamskiego. Na grupach rozmawiał z innymi bojownikami i zbierał informacje, jak przygotować się do zamachu.

Na teorii się nie skończyło. Jak ustalili śledczy, 18-latek zbierał półprodukty do wykonania pasa szahida. To prowizoryczny ładunek, wypełniony nie tylko materiałem wybuchowym. Naszpikowany jest też często ostrymi kawałkami metalu tak, by poranić i zabić jak najwięcej ofiar. Celem 18-latka miała być komenda powiatowa policji w Ząbkowicach Śląskich.

18-latek przebywa w areszcie we Wrocławiu, w celi spędza czas głównie studiując Koran. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Śledczy zaznaczyli, że sprawa ma charakter rozwojowy.