„Pusty Narodowy”. Będzie bojkot meczów reprezentacji?

Podczas meczu Polski z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym może być… pusto. Wszystko przez akcję kibiców z grupy Ultras Polska 23, którzy zachęcają, by – wzorem akcji „pusty stadion” z 2009 roku – na mecz nie przyjść.

Reprezentacja Polski w ciągu kilku lat z pośmiewiska stała się w naszym kraju marką. Na mecze zespołu z Robertem Lewandowskim, Piotrem Zielińskim czy Wojciechem Szczęsnym w składzie bilety schodziły jak świeże bułeczki. I to pomimo niemałych cen: często znacznie wyższych niż na najdroższych stadionach Ekstraklasy.





Kibice mają jednak dość. A przynajmniej pewna ich grupa. Ci, którzy spodziewali się, że PZPN wyznaczy bardziej preferencyjne ceny na mecz z „mało ekskluzywnym” rywalem, takim jak Wyspy Owcze, poczuli ogromny zawód. Najdroższa wejściówka kosztuje 240 złotych, najtańsza – 120. Stąd nawoływanie do protestu.





– W 2009 roku akcja „pusty stadion” się udała. Dlatego będziemy dążyć do protestu kibiców przeciwko PZPN! Pierwszą poważną okazją do pokazania im, że mamy ich dość będzie mecz Polska – Wyspy Owcze (7 września 2023). Apel do wszystkich kibiców w całej Polsce – ZBOJKOTUJMY ten mecz!!!





Jeśli chcesz powrotu prawdziwego dopingu na meczach kadry u siebie, umieść podobny apel na różnych portalach społecznościowych! Akcję musimy też nagłośnić na polskich stadionach – czytamy.









Za kadencji Zbigniewa Bońka kibicom przestano rozdawać darmowe bilety, by „zaopiekowali się” tematem dopingu. Na Narodowym tradycyjnych gniazdowych zastępuje… telebim. Doping jest jednak słaby, mało spontaniczny, przez większość czasu na potężnym obiekcie panuje grobowa cisza.





Czy akcja „Pusty Narodowy” przyniesie rewolucję w tym temacie i powrót do dawnych czasów? Wątpliwe. Tak jak wątpić trzeba w jej powodzenie: mecze kadry wciąż budzą ogromne zainteresowanie, a wielu kibiców nie zrezygnuje z szansy zobaczenia „Lewego” na żywo.