Świątek wciąż na czele rankingu WTA. Przewaga Polki topnieje

Iga Świątek utrzymała pozycję liderki w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek, mimo że w wielkoszlemowym Wimbledonie odpadła „już” w ćwierćfinale. Białorusinka Aryna Sabalenka, która zaszła poziom wyżej, zmniejszyła stratę do Polki do 470 punktów.

Polska liderka zestawienia WTA w tegorocznej edycji Wimbledonu zanotowała najlepszy wynik w karierze, docierając do ćwierćfinału. To jej wystarczyło, by utrzymać pierwsze miejsce w światowym zestawieniu, chociaż pomogła jej w tym Tunezyjka Ons Jabeur, która wyeliminowała w półfinale tej imprezy Sabalenkę. Gdyby to Białorusinka awansowała do finału, zostałaby nową liderką rankingu.





Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego jest pierwsza na liście WTA od 4 kwietnia 2022.





W czołowej dziesią†ce doszło do dwóch zmian na pozycjach. Czeszka Petra Kvitova zamieniła się miejscami z Greczynką Marią Sakkari, natomiast duży awans zanotowała triumfatorka Wimbledonu Czeszka Marketa Vondrousova, która „skoczyła” z 42. pozycji na 10.





Fręch, która na londyńskich kortach odpadła w pierwszej rundzie, a także Linette, która zakończyła udział w ostatnim turnieju wielkoszlemowym na trzeciej rundzie, zanotowały spadek w zestawieniu.





W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku – uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek wciąż zajmuje drugie miejsce; wyprzedza ją tylko Sabalenka, różnica między nimi wzrosła do 770 pkt.





Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour (stan na 17 lipca):





1. (1) Iga Świątek (Polska) - 9315 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8845

3. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5465

4. (4) Jessica Pegula (USA) - 5395

5. (5) Caroline Garcia (Francja) - 4865

6. (6) Ons Jabeur (Tunezja) - 4846

7. (7) Cori Gauff (USA) - 3390

8. (9) Petra Kvitova (Czechy) - 3341

9. (8) Maria Sakkari (Grecja) - 3310

10. (42) Marketa Vondrousova (Czechy) - 3106

...

25. (24) Magda Linette (Polska) - 1835

76. (70) Magdalena Fręch (Polska) - 839

252.(277) Katarzyna Kawa (Polska) - 280

283.(276) Weronika Falkowska (Polska) - 236

330.(334) Maja Chwalińska (Polska) - 183