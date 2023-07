Wygasa umowa na eksport ukraińskiego zboża

Rosja zapowiada, że nie przedłuży umowy na eksport ukraińskiego zboża. Umowa, która została wynegocjowana przez ONZ i Turcję, wygasa dzisiaj. Przez ostatni rok pozwalała uniknąć światowego kryzysu żywnościowego. „Wczoraj z portu w Odessie na południu Ukrainy wypłynął ostatni statek w ramach inicjatywy zbożowej” – poinformowała Agencja Reutera.

Porozumienie zostało podpisane w lipcu ubiegłego roku w Turcji. Rosja zobowiązała się wówczas nie atakować ukraińskich statków wiozących zboże z portu w Odessie. Wcześniej zalegało tam 20 mln ton surowca, na który czekały biedne kraje Afryki i Bliskiego Wschodu.



Podpisanie porozumienia oznaczało, że udało się zażegnać narastający od tygodni kryzys żywnościowy na świecie. Teraz widmo kryzysu pojawiło się ponownie.



Rosyjski prezydent Władimir Putin zapowiedział, że nie przedłuży porozumienia, bo – jak twierdzi – społeczność międzynarodowa nie dotrzymała zobowiązań wobec Rosji. Chodzi o kwestie eksportu rosyjskiego zboża, choć rosyjski prezydent wyraźnie dawał do zrozumienia, że tak naprawdę dąży do zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych przez Zachód, po tym jak Rosja napadła na Ukrainę.

Moskwa chce między innymi ponownego włączenia kilku rosyjskich banków do międzynarodowego systemu płatności Swift. Jednak już kilka tygodni temu przedstawiciele Unii Europejskiej podkreślali, że jest to niemożliwe.

List do Putina



Do zmiany zdania namawia Władimira Putina szef ONZ, który wysłał do rosyjskiego prezydenta list w tej sprawie. Narody Zjednoczone podkreślają też, że dzięki porozumieniu udało się nie tylko uchronić sporą część świata przed głodem, ale też częściowo zdusić inflację.



Od wejścia w życie porozumienia z Ukrainy wyeksportowano drogą morską 30 mln ton zboża i innych produktów. Niemal połowa trafiła do krajów rozwiniętych, takich jak Włochy i Hiszpania, 26 proc. do krajów rozwijających się, jak Turcja i Chiny, a 27 proc. do krajów ubogich, w tym do Egiptu czy Sudanu.

„Cały świat to obserwuje”





Również Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała Putina do przedłużenia umowy, zezwalającej na bezpieczny eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Szefowa KE podkreśliła, że konsekwencją nieprzedłużenia przez Rosję umowy zbożowej będzie globalny brak bezpieczeństwa żywnościowego.

– Piłka jest teraz po rosyjskiej stronie, cały świat to obserwuje – powiedziała von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.