Apel do Tuska o ujawnienie „dodatkowych” zarobków. Mowa nawet o 1,5 mln zł [WIDEO]

Apelujemy, by Donald Tusk nie zasłaniał się kolegami z grupy Webera, którzy odmówili ujawnienia informacji (o zarobkach) i wyjaśnił, czy po zakończeniu sprawowania funkcji przewodniczącego RE pobierał sute wynagrodzenia – powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przypomniał, że niedawno m.in. europoseł PO Radosław Sikorski „miał problem” z dochodami „uzyskiwanymi nie do końca wiadomo z jakich źródeł”.

O bajońskich zarobkach byłego już szefa Rady Europejskiej od lat rozpisywały się media. Za każdy miesiąc pracy w Brukseli Donald Tusk inkasował ponad 100 tys. zł.





Okazuje się, że to nie wszystko. Jak zauważono w ubiegłym tygodniu, po odejściu po pięciu latach ze stanowiska polityk mógł wnioskować o przyznanie „świadczenia przejściowego” w kwocie nawet 60 tys. zł miesięcznie przez dwa lata. W sumie mógł zarobić dodatkowe 1,5 mln zł – pisał „Super Express”.

„Unijne instytucje wspierają Tuska w utajnianiu dochodów”

Donald Tusk milczy w tej sprawie. Nie pomaga także sama Bruksela. Wniosek jednego z obywateli został odrzucony przez... Sekretariat Generalny Rady Europejskiej.

– Od piątku jest w tej sprawie cisza, dlatego apelujemy dzisiaj, by Donald Tusk nie zasłaniał się kolegami z grupy Webera, którzy odmówili ujawnienia tej informacji wnioskującemu mężczyźnie i żeby powiedział Polakom, czy po zakończeniu sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej pobierał sute wynagrodzenia i czy pobierał je po to, by atakować polski rząd, bo robił to konsekwentnie, nawet jeśli sprawował funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej – powiedział na konferencji prasowej Sebastian Kaleta.

Wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński podkreślił, że obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób są wydawane ich pieniądze – szczególnie jeśli mowa o bardzo wysokich pensjach.







– Pieniądze unijne to pieniądze publiczne, również nas, Polaków. Jeśli zatem jeden z najważniejszych polityków opozycji mówi dzisiaj, że on nie chce ujawnić tych zarobków, które otrzymywał z pieniędzy publicznych, a unijne instytucje go w tym wspierają, utajniają te informacje, to jest to co najmniej skrajna hipokryzja, jeśli nie próba ukrycia faktów przed opinią publiczną – ocenił.

„Inne dochody” Sikorskiego

Jak dodał, to zresztą „nie pierwszy problem polityków Platformy Obywatelskiej z różnego rodzaju dochodami uzyskiwanymi nie do końca wiadomo z jakich źródeł”.





– Kilka miesięcy ujawniono, że Radosław Sikorski otrzymywał za konsultacje z rządami obcych państw kwoty wielokrotnie przewyższające jego zarobki z pensji europosła – przypomniał.

