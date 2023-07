Polskie siatkarki zdobyły brązowy medal w Lidze Narodów. To największy sukces w historii tych rozgrywek. Polski po skończonym meczu nie kryły swojej radości. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak przerywają wywiad swojego trenera i oblewają go wodą.

