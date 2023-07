Wybory pod obserwacją? Przydacz: Opozycja zaprzęga OBWE do wewnętrznej walki w Polsce

Część polskiej opozycji chce wywołać atmosferę niepewności i zaprzęgania do tego organizacje międzynarodowe – ocenia Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, komentując skierowaną przeciwko Polsce rezolucję Parlamentu Europejskiego. W dokumencie przyjętym z inicjatywy europosłów polskiej opozycji wezwano do przeprowadzenia pełnej misji obserwacyjnej OBWE na wybory parlamentarne. – To polityczny cel polskiej opozycji – podkreślił w RMF FM prezydencki minister.

Na początku ubiegłego tygodnia Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której krytykuje powołanie w Polsce komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich oraz nowelizację prawa wyborczego. Rezolucja wzywa polskie władze „do dostosowania sposobu przeprowadzania wyborów do standardów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz innych międzynarodowych zobowiązań i standardów demokratycznych”.





PE wezwał też do zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacji wyborów parlamentarnych w Polsce.

Pytany o potencjalne wysłanie pełnej misji OBWE na jesienne wybory szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że nie widzi „jakiejkolwiek pogłębionej potrzeby tego typu działań”.

OBWE na wybory w Polsce? „Dotąd nie było problemu z przejrzystością”





– To nawoływania do utworzenia takiej misji. Patrzę na to przez pryzmat wywołania przez część polskiej opozycji pewnej atmosfery niepewności i zaprzęgania do tego organizacji międzynarodowych – ocenił w radiowym wywiadzie Marcin Przydacz.

Przypomniał, że zdominowany przez lewicowo-liberalnych polityków Parlament Europejski głosował nad rezolucją przeprowadzoną z... inicjatywy polskich europarlamentarzystów.

– Jeśli czemukolwiek miałyby się przyglądać misje obserwacyjne w Polsce podczas ostatnich lat, to były te wybory, gdy okazało się, że PSL w jednym z okręgów miało niesamowicie wysokie wyniki. Do tej pory nie było w Polsce problemu z przejrzystością. Co więcej, zostały wprowadzone rozwiązania prawne, które mają tą transparentność zapewnić – zaznaczył Przydacz.

Zdaniem ministra w Kancelarii Prezydenta tego typu działania polskiej opozycji są obliczone na polityczny efekt i mają wywołać „atmosferę niepewności”.

