Wiceminister podał argument w dyskusji. Działaczka lewicy oskarżyła go o seksizm

Po tym, jak wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przypomniał o zapisach rezolucji PE przeciwko Polsce, działaczka Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz oskarżyła go o seksizm. – Jeżeli państwo słyszycie merytoryczne argumenty, to mówicie, że to seksizm. Za chwile mi pani rasizm zarzuci – odpowiedział dyplomata.

W programie „Strefa Starcia” w TVP Info dziennikarze i politycy dyskutowali o problemie nielegalnej imigracji oraz o rezolucji Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce. W przyjętej m.in. głosami niektórych polskich europosłów rezolucji PE krytykuje powołanie w Polsce komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich oraz nowelizację prawa wyborczego.

Wiceprzewodnicząca zarządu krajowego Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz oceniła, że przyjęta przez rezolucja „nie jest przeciwko Polsce”.

– Głosowanie przeciwko wam to nie jest głosowanie przeciwko Polsce. Przestańcie utożsamiać Polskę ze sobą – mówiła zwracając się do przedstawiciela rządu wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego.

Wiceminister podał argument. Działaczka lewicy oskarżyła go o seksizm





Jabłoński odpowiadając działaczce lewicy przypomniał jej rezolucję PE z 21 października 2021 roku ws. wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Jak wskazał, w tej rezolucji znalazło się wezwanie do Komisji Europejskiej „do stosowania niekorzystnych korekt finansowych przeciwko Polsce”. – Nie przeciwko PiS, a przeciwko Polsce. Tak głosowaliście w PE. Nie wymażecie tego. (…) być może się pani też czegoś dowiedziała, może pani tego nie wie, może ja panią uświadamiam w tej chwili – zwracał się Jabłoński do przedstawicielki lewicy.

Wtedy Piechna-Więckiewicz zarzuciła dyplomacie, że jest seksistą. – Jest pan seksistą. Jak panowie przerywacie sobie nawzajem, to jest dobrze. Co chwilę pan coś dopowiada – oznajmiła.

Jabłoński ocenił, że nazywanie rozmówcy seksistą to typowy argument lewicy. – Jeżeli państwo słyszycie merytoryczne argumenty, to mówicie, że to seksizm. Za chwilę mi pani rasizm zarzuci. Ja nie chcę stosować jakichkolwiek kryteriów płciowych, rasowych czy innych. Jest pani Polką, ma pani obowiązki polskie i ma pani obowiązek głosować za polskim interesem, a nie przeciwko Polsce i to dotyczy każdego – dodał.